Sondages à l’assemblée de Goa : le Congrès fonctionnera bien, TMC pourrait échouer, selon des observateurs

Avec un peu plus d’un mois avant les élections de l’Assemblée à Goa, les observateurs politiques estiment que le Congrès pourrait bouleverser les plans du BJP pour conserver le pouvoir dans l’État côtier, mais semblent moins enthousiasmés par le Congrès de Trinamool, dont l’entrée a ajouté de la couleur à la campagne électorale. gagnera environ 20 des 40 sièges de l’Assemblée, tandis que le BJP remportera environ 15 sièges », a déclaré à PTI un analyste politique chevronné basé dans la capitale de Goa. « Le parti Maharashtrawadi Gomantak (MGP) est susceptible de gagner 3 à 4 sièges, et le parti Aam admi (AAP) remportera un siège ou deux », a déclaré l’analyste.

Il a attribué les perspectives de scrutin de MGP, qui s’est fait connaître sous la direction du premier ministre en chef de Goa, Dayanand Bandodkar, à son alliance avec le TMC dirigé par Mamata Banerjee. « À lui seul, MGP a peut-être très mal réussi. Mais l’influence monétaire de TMC l’aidera », a-t-il ajouté. L’ancien commissaire aux élections de l’État, Prabhakar Timblo, a déclaré que le Congrès formerait le prochain gouvernement de l’État côtier. « L’anti-titularisation est très élevée dans l’État, et cela jouera contre le BJP », a-t-il ajouté.

Le grand vieux parti remportera environ 20 à 22 sièges, a déclaré Timblo. « Le Congrès ira bien tant qu’il ne projette pas ceux qui ont dépassé leur date d’expiration en politique lors de ces élections », a-t-il ajouté. Timblo a insisté sur le fait que ni TMC ni AAP n’auront beaucoup d’impact lors des élections du 14 février.

Giriraj Pai Vernekar, analyste politique et sympathisant du BJP, a déclaré que le parti au pouvoir a présenté un bilan des performances de son régime au cours des 10 dernières années, tout en cherchant des voix. gouvernement moteur est nécessaire pour poursuivre le développement de l’État. Sinon, il y a confrontation entre le Centre et l’État, comme dans le cas du Bengale occidental », a-t-il déclaré.

Durgadas Kamat, secrétaire général du Goa Forward Party (GFP), qui a une alliance pré-électorale avec le Congrès, a déclaré que l’alliance sera victorieuse. peut donner un gouvernement bon et honnête », a-t-il déclaré.

Le responsable de l’unité de l’AAP Goa, Rahul Mhambrey, a déclaré que le parti dirigé par Arvind Kejriwal projetait des « visages frais et propres » lors des élections à l’Assemblée du mois prochain. « Les gens ont vu le modèle de développement de Delhi. Nous allons l’imiter ici », a-t-il ajouté. Il est également question d’une grande alliance de tous les partis d’opposition qui pourrait effectivement éviter la scission des votes traditionnels du Congrès dans de nombreuses circonscriptions et inquiéter le BJP au pouvoir. Cependant, rien de concret n’a émergé sur ce front jusqu’à présent.

Des dirigeants éminents comme le Premier ministre Narendra Modi, le CM du Bengale occidental Mamata Banerjee, le CM de Delhi Arvind Kejriwal et le chef du Congrès Rahul Gandhi étaient à Goa avant les élections. Le chef du BJP JP Nadda, le ministre de l’Union Nitin Gadkari et l’ancien ministre de l’Union P Chidambaram étaient d’autres dirigeants éminents à visiter l’État côtier.

Deux alliances majeures avant le scrutin ont pris forme à Goa. Le Congrès s’est lié à GFP, une organisation régionale qui faisait partie du gouvernement de Manohar Parrikar en 2017, tandis que TMC a trouvé un partenaire régional sous la forme de MGP, qui a combattu les élections de 2017 en alliance avec le Shiv Sena mais a ensuite rejoint le gouvernement dirigé par Parrikar.

Au cours des derniers mois, de nombreuses affiches présentant la photo de Mamata Banerjee et le slogan « Goenchi Navi Sakal » (la nouvelle aube de Goa) ont été placées dans tout l’État. Les députés du TMC Mahua Moitra et Derek O’Brien mènent la campagne du parti à Goa.AAP est entré sur la scène politique de Goa lors des élections législatives de 2017 et a tenté de construire une base dans l’État côtier.

Dans les sondages de l’Assemblée de Goa en 2017, le BJP n’a remporté que 13 sièges tandis que le Congrès a remporté 17 circonscriptions. Cependant, le BJP a revendiqué la formation du gouvernement avec le soutien de 3 députés MGP, 3 députés GFP, deux indépendants et un député NCP sous la direction de Parrikar qui a démissionné de son poste de ministre de la Défense pour retourner dans l’État côtier.

Après la mort de Parrikar en mars 2019, le président de l’Assemblée Pramod Sawant est devenu le CM. L’administration de Sawant a reçu les éloges du Premier ministre Modi pour sa gestion de la pandémie de coronavirus et de la campagne de vaccination.

