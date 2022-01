Sondages à l’Assemblée du Pendjab : le visage du ministre en chef de l’AAP sera annoncé la semaine prochaine, selon Arvind Kejriwal

Il a également ciblé le gouvernement dirigé par Charanjit Singh Channi à propos de la situation de l’ordre public dans l’État et a déclaré : « La justice sera rendue dans les anciens incidents sacrilèges et les coupables recevront la peine la plus stricte ».

Le chef de l’AAP, Arvind Kejriwal, a déclaré mercredi que le visage ministériel en chef de son parti pour les sondages de l’Assemblée du Pendjab serait annoncé la semaine prochaine. Il a également ciblé le gouvernement dirigé par Charanjit Singh Channi à propos de la situation de l’ordre public dans l’État et a déclaré : « La justice sera rendue dans les anciens incidents sacrilèges et les coupables recevront la peine la plus stricte ».

Qu’il s’agisse de la sécurité du Premier ministre ou de la sécurité des hommes ordinaires, cela doit être assuré, a-t-il déclaré aux journalistes après son atterrissage à l’aéroport d’ici. Sur la question des sondages, a-t-il déclaré, « L’annonce du visage du CM (chef ministériel) sera faite la semaine prochaine ».

L’année dernière, le président national du parti Aam Aadmi avait annoncé que le visage ministériel en chef du parti pour les élections de 2022 au Pendjab appartiendrait à la communauté sikh. Le vote pour les scrutins de l’assemblée du Pendjab aura lieu le 14 février tandis que le dépouillement des votes aura lieu le 10 mars.

Le ministre en chef de Delhi a également critiqué le Congrès et la famille Badal pour avoir prétendument pillé l’État au cours des dernières années. « Un lien entre le Congrès et la famille Badal est en cours depuis plusieurs années. Le Congrès et la famille Badal ont pillé le Pendjab. Il va maintenant toucher à sa fin. Le Pendjab connaîtra la prospérité et le bon temps pour le Pendjab va venir », a-t-il ajouté.

Ciblant le gouvernement dirigé par Charanjit Singh Channi sur la situation de l’ordre public dans l’État, Kejriwal a évoqué les récents incidents d’attentats à la bombe, de sacrilèges et d’atteinte à la sécurité du Premier ministre Narendra Modi. « La situation de l’ordre public se détériore. Le gouvernement Channi ne pouvait pas le gérer », a-t-il accusé.

Mercredi dernier, le convoi du Premier ministre s’est retrouvé bloqué sur un pont aérien en raison d’un blocus par des manifestants à Ferozepur, après quoi il est revenu du Pendjab, lié aux élections, sans assister à aucun événement, y compris un rassemblement. Kejriwal a déclaré que lorsque l’AAP formerait le gouvernement après les prochains scrutins, la loi et l’ordre seraient maintenus. « Il y aura la paix tout autour », a-t-il ajouté.

