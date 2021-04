Sondages de la phase 6 des élections au Bengale occidental: nombre de circonscriptions, candidats, date de vote, heure – Tout ce que vous devez savoir

Le vote commencera à 7 heures et se terminera à 18 heures.

Élection au Bengale occidental 2021: Le Bengale occidental est sur le point de voter demain lors de la sixième phase du scrutin au milieu d’une augmentation record des cas de COVID-19. La Commission électorale a déjà réduit la période de campagne et a prolongé la période de silence de 48 heures à 72 heures pour les trois phases restantes afin de contenir les cas de COVID-19 dans l’État. Jusqu’à présent, le vote pour 180 circonscriptions est terminé et 114 sièges iront aux urnes au cours des trois prochaines phases, les 22 avril, 26 avril et 29 avril. Les votes seront comptés le 2 mai.

Élection au Bengale occidental 2021 Sondages de la phase 6 Nombre d’électeurs et de circonscriptions: Plus d’un crore d’électeurs décideront du sort de 306 candidats de 43 circonscriptions de l’Assemblée. Sur ces 43 sièges, la communauté de Matua jouera un rôle clé dans environ 17 circonscriptions. Le TMC et le BJP ont tous deux fait tout leur possible pour gagner la confiance de Matuas, qui représente une grande partie de la population des castes répertoriées de l’État, dans la plupart des 17 segments de l’assemblée se rendant aux urnes dans cette phase dans le district de North 24 Parganas et dans certains les neuf sièges de Nadia. En dehors de ces circonscriptions, les élections se tiendront à neuf sièges dans le district d’Uttar Dinajpur et huit à Purba Bardhaman.

Élection au Bengale occidental 2021 Phase 6 Arrangement de sécurité des sondages: Les mesures de sécurité ont été renforcées compte tenu des violences des phases précédentes, en particulier la mort de cinq personnes à Cooch Behar lors de la quatrième phase du scrutin le 10 avril. La Commission électorale a décidé de déployer au moins 1 071 compagnies des forces centrales dans la sixième phase pour garantir un vote libre et équitable.

Élection au Bengale occidental 2021 Sondages de la phase 6 Candidats clés: Les principaux noms de la sixième phase de l’élection comprennent le vice-président national du BJP, Mukul Roy, les ministres du TMC Jyotipriyo Mallick, Chandrima Bhattacharya, le leader du CPI (M) Tanmay Bhattacharya, le candidat du TMC et réalisateur Raj Chakraborty et l’acteur – Koushani Mukherjee, politicien retourné.

Élection au Bengale occidental 2021, Phase 6, isoloir et heure: Le vote aura lieu dans 14 480 bureaux de vote dans les 43 segments d’assemblée des quatre districts. Cette phase verra la concurrence féroce entre le Congrès Trinamool au pouvoir et son principal rival, le BJP. Le vote commencera à 7 heures et se terminera à 18 heures.

Élection au Bengale occidental 2021 Phase 6 Liste des circonscriptions:

Chopra Islampur

Chakulia de Goalpokhar

Karandighi Hemtabad (SC)

Kaliaganj (SC) Raiganj

Itahar Karimpur

Tehatta Palashipara

Kaliganj Nakashipara

Chapra Krishnanagar Uttar

Nabadwip Krishnanagar Dakshin

Bagda (SC) Bangaon Uttar (SC)

Bangaon Dakshin (SC) Gaighata (SC)

Swarupnagar (SC) Baduria

Habra Ashoknagar

Amdanga Bijpur

Naihati Bhatpara

Jagatdal Noapara

Barrackpur Khardaha

Dum Dum Uttar Bhatar

Purbasthali Dakshin Purbasthali Uttar

Katwa Ketugram

Mangalkot Ausgram (SC)

Galsi (SC)

La Commission électorale a déclaré que le vote se ferait en respectant les protocoles stricts du COVID-19. Les électeurs recevront des gants tandis que le port de masques est obligatoire. Les personnes sans masque recevront des masques à l’isoloir. La température des électeurs sera également vérifiée à l’entrée de la salle de vote.

Le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah, le chef du BJP JP Nadda et la star de Bollywood Mithun Chakraborty ont mené la campagne du parti safran, qui est devenu le principal challenger de TMC lors de cette élection. La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a dirigé la campagne du TMC avec son neveu et chef de l’aile jeunesse du parti, Abhishek Banerjee.

