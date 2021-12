Sondages de l’organisme local du Madhya Pradesh : le SC ordonne à la SEC de notifier à nouveau les sièges réservés aux OBC en tant que catégorie générale

La cour suprême a observé qu’elle avait rendu une ordonnance le 15 décembre enjoignant à la SEC de notifier les sièges de l’organe local du Maharashtra, qui étaient réservés aux OBC, en tant que catégorie générale.

Vendredi, la Cour suprême a ordonné à la Commission électorale de l’État du Madhya Pradesh (SEC) de suspendre le processus de scrutin sur les sièges réservés aux autres classes arriérées (OBC) dans l’organe local et de notifier à nouveau ces sièges pour la catégorie générale. Un banc de juges AM Khanwilkar et CT Ravikumar a demandé au solliciteur général Tushar Mehta d’inciter l’autorité concernée à publier une communication aux SEC respectives pour « adhérer strictement » à l’énonciation de la cour suprême de se conformer d’abord au triple test étant un pré- -condition, avant de notifier la réservation des sièges des OBC dans les instances locales de leur ressort.

« Il (Mehta) a gracieusement accepté de faire le nécessaire », a déclaré le banc dans son ordonnance.

La cour suprême a observé qu’elle avait rendu une ordonnance le 15 décembre enjoignant à la SEC de notifier les sièges de l’organe local du Maharashtra, qui étaient réservés aux OBC, en tant que catégorie générale. Il a déclaré que le même principe et la même analogie devraient également s’appliquer à l’État du Madhya Pradesh.

« En conséquence, nous demandons à la Commission électorale de l’État du Madhya Pradesh de suspendre le processus électoral pour les sièges des OBC uniquement, dans tous les organes locaux et de notifier à nouveau ces sièges pour la catégorie générale », a déclaré la magistrature.

« En outre, les élections pour les sièges de catégorie générale se dérouleront parallèlement aux autres élections déjà notifiées et en cours, mais les résultats de tous les sièges (y compris les sièges généraux re-notifiés) seront déclarés ensemble le même jour », a-t-il déclaré.

Le tribunal suprême a adopté l’ordonnance après que l’affaire relative à l’élection des organes locaux du Madhya Pradesh sur les sièges réservés à l’OBC a été portée à sa connaissance.

Le banc a fait référence au verdict du banc de la constitution de 2010 qui avait mentionné la triple condition, y compris la mise en place d’une commission dédiée pour mener une enquête empirique rigoureuse contemporaine sur la nature et les implications du retard en tant qu’organes locaux au sein de l’État, qui doit être suivi avant de provisionner une telle réservation pour la catégorie OBC. Il a dit plus tard, un banc de trois juges avait réitéré la même chose.

« Nous ne voulons pas que des expériences soient faites dans le Madhya Pradesh. Il doit être compatible avec le jugement du banc de la constitution, comme réitéré par le banc des trois juges et l’autre jour, dans l’ordonnance dans l’affaire Maharashtra. Mettez-le en phase avec cela », a déclaré oralement la magistrature lors de l’audience.

La juridiction suprême a fait observer que le grief formulé devant elle dans la demande était que, conformément à la liberté accordée par la cour suprême le 15 décembre, les demandeurs avaient demandé à la Haute Cour du Madhya Pradesh une mesure d’urgence sur la question.

Il a noté que la Haute Cour a estimé que puisque l’affaire principale est inscrite pour une audience dans la première semaine de janvier, l’ensemble de la question peut être examiné à ce moment-là.

« Nous n’entrons pas dans l’exactitude de cette soumission », a-t-il déclaré.

« Il n’en demeure pas moins que les élections de tous les organes locaux de l’État du Madhya Pradesh ont été notifiées pour le provisionnement des réservations pour la catégorie Autres classes arriérées (OBC). Dans cette mesure, le programme électoral doit être suspendu sans délai car il est en conflit avec la décision de la formation constitutionnelle de ce tribunal en… et réitéré par trois juges… », a-t-il déclaré.

La magistrature a déclaré qu’une situation similaire existait dans le Maharashtra à l’égard de laquelle un ordre détaillé a été adopté le 15 décembre, ordonnant à la Commission électorale de l’État du Maharashtra de prendre immédiatement des mesures correctives.

Il a déclaré que la dispense prévue à l’égard du Maharashtra s’appliquerait également à l’État du Madhya Pradesh à l’égard de tous les organes locaux, sans faire de distinction entre les organes locaux urbains et ruraux.

Le tribunal a déclaré que la demande liée au Madhya Pradesh serait répertoriée avec les pétitions concernant le Maharashtra le 17 janvier. Il a clairement indiqué que l’attente de cette demande n’empêchera pas la Haute Cour du Madhya Pradesh de procéder à l’audition des pétitions. sur d’autres questions.

En mars de cette année, un banc de trois juges de la cour suprême avait déclaré que la réservation en faveur des OBC dans les organes locaux concernés au Maharashtra ne pouvait dépasser 50 % du total des sièges réservés aux castes répertoriées, aux tribus répertoriées et aux OBC pris ensemble.

La plus haute juridiction avait fait référence à la triple condition notée dans le verdict du banc de la constitution de 2010. Les conditions incluaient de spécifier la proportion de réservation devant être provisionnée au niveau local à la lumière des recommandations de la commission afin de ne pas tomber sous le coup d’une portée excessive. et dans tous les cas, cette réservation ne doit pas dépasser un total de 50 pour cent du total des sièges réservés en faveur des SC/ST/OBC pris ensemble.

