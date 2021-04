Sondages de sortie 2021: prévisions des résultats des élections du Tamil Nadu, du Kerala, du Bengale occidental, de l’Assam et de Pondichéry le 29 avril

Non seulement cela, la Commission électorale a également interdit l’affichage de toute question liée à un sondage, y compris un sondage d’opinion ou toute autre enquête électorale.

Sondages de sortie 2021: Avec la conclusion du scrutin dans l’Assam, le Tamil Nadu, le Kerala et Pondichéry, tous les yeux sont maintenant rivés sur les sondages de sortie pour ces États. Mais ceux qui attendent avec impatience les urnes de sortie pour avoir une indication de la direction du vent devront attendre encore un peu. La Commission électorale indienne a interdit la tenue de tout scrutin de sortie et de le publier jusqu’à 19h30 le 29 avril.

La Commission a déclaré que la publication ou la publication des résultats des sondages à la sortie des urnes par la presse écrite ou électronique ou par tout autre moyen sera interdite jusqu’à la fin des élections au Bengale occidental. Notamment, le Bengale occidental vote lors d’élections en huit phases. Alors qu’elle a voté aujourd’hui dans la troisième phase, la dernière phase du scrutin se tiendrait le 29 avril. Le vote se terminant vers 18 heures, la commission a interdit la publication de tout scrutin de sortie jusqu’à 19 h 30, en cas de retard dans le vote sur ce jour-là en raison de circonstances imprévues.

Non seulement cela, la Commission électorale a également interdit d’afficher toute question liée au sondage, y compris un sondage d’opinion ou toute autre enquête électorale, dans tout média électronique au cours des prochaines 48 heures se terminant par l’heure fixée pour la conclusion du scrutin dans les États soumis au scrutin .

Au Tamil Nadu, 3 998 candidats sont en lice pour 234 sièges. Au Kerala, 140 sièges vont aux urnes alors qu’il y a 957 candidats dans la mêlée. En Assam, il y a 946 candidats pour les 126 membres de l’Assemblée législative de l’Assam. A Pondichéry, 324 candidats sont en lice pour ces 30 sièges. Au Bengale occidental, les élections se déroulent en huit phases pour 294 membres.

Au Tamil Nadu, la liste des candidats éminents comprend le chef du DMK, le député Staline, son fils Udhayanidhi Stalin, le chef de l’AIADMK et le CM Edappadi K Palaniswami, le vice-CM O Paneerselvam et le Khushboo Sundar du BJP. Au Kerala, l’homme du métro E Sreedharan, CM Pinarayi Vijayan, le président du BJP Kerala K Surendran et le ministre de la Santé KK Shailaja sont quelques-uns des principaux candidats. Au Bengale occidental, l’accent est mis sur CM Mamata Banerjee, Suvendu Adhikari du BJP et une foule d’acteurs qui se disputent les billets du BJP et du TMC. En Assam, le chef du Congrès Tarun Gogoi, CM Sarbananda Sonowal, Himanta Biswa Sarma du BJP, Akhil Gogoi et Atul Bora sont quelques-uns des visages proéminents. À Pondichéry, le concours se déroule entre la NDA et le SDA dirigé par le Congrès. Certains des candidats éminents sont le chef de l’AINRC et ancien CM N Rangaswamy, V. Saminathan du BJP et P Selvanadane et M Kannan du Congrès.

