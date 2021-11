Sondages d’opinion Boris Johnson – une chronologie alors que les conservateurs martelaient le scandale des sordides | Politique | Nouvelles

L’avance de trois points des conservateurs sur les travaillistes s’est effondrée alors que le parti est malmené en raison du scandale de sordides en cours après que le gouvernement a été contraint de faire demi-tour sur le blocage controversé de la suspension du député Owen Paterson. Boris Johnson a ensuite refusé de s’excuser pour sa gestion de la prochaine crise impliquant Sir Geoffrey Cox, qui a sauté les votes du Parlement pour donner des conseils juridiques au gouvernement des îles Vierges britanniques et a profité du travail à distance pour visiter la luxueuse île des Caraïbes dans le cadre de son 900 000 £ par an, deuxième emploi.

À quoi ressemblent les sondages électoraux au cours des deux dernières années

La popularité de Boris Johnson et les données des sondages conservateurs semblent suivre la même trajectoire.

Le 1er juillet 2019 – lorsque Theresa May était en charge du parti – les données de YouGov montrent que le niveau d’approbation du gouvernement était le plus bas de tous les temps au cours des 28 derniers mois. Seulement 10 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles soutenaient le gouvernement, et 70 pour cent ont déclaré qu’elles désapprouvaient.

Mais cela ne devait pas rester ainsi longtemps. M. Johnson a été élu à la fin de ce mois à la suite d’une bataille pour le leadership et les sondages ont reflété un tel changement, soutenu par l’arrivée du nouveau et populaire Premier ministre à Downing Street.

Ces niveaux de désapprobation incroyablement élevés se sont rapidement essoufflés à mesure que le soutien augmentait, un signe certain de la confiance du public dans le nouveau dirigeant britannique.

LIRE LA SUITE: Pourquoi le député conservateur Geoffrey Cox est dans encore PLUS d’eau chaude sur le sleaze row

Le premier sondage sur les intentions de vote depuis son élection a montré que son parti détenait toujours 25 pour cent des voix, contre 23 pour cent pour les libéraux démocrates avec les travaillistes en troisième le 19.

Même la pandémie de COVID-19 n’a pas trop perturbé le soutien du Premier ministre ; en fait, son soutien a dépassé ceux qui ont désapprouvé le 30 mars, avec un taux d’approbation de 41% contre 34%.

En avril 202, 53% des personnes interrogées pour le suivi des intentions de vote de YouGov Westminster ont déclaré qu’elles voteraient pour les conservateurs aux prochaines élections, contre 32% pour les travaillistes.

Les données de YouGov montrent ensuite que le taux de désapprobation a atteint un sommet de 54% en novembre 2020, alors que le deuxième verrouillage est entré en place et que Noël a été pratiquement annulé pour la plupart des familles à travers le pays en réponse à l’augmentation des niveaux d’infection.

Mais cela aussi s’est rapidement transformé en une rupture étroite. En mai 2021, la désapprobation était de 42% et l’approbation de 38%, tandis que le suivi des intentions de vote montre le parti du Premier ministre à 46% contre 28% pour les travaillistes.

Maintenant, cependant, les sondages montrent une spirale descendante pour le parti, le dernier montrant que seulement 25% des gens approuvent le gouvernement.

Le dernier tracker de Westminster montre que les deux sont au coude à coude à 35%, les conservateurs étant passés de 41% le 13 octobre tandis que les travaillistes sont passés de 31%.

Alors que l’enquête Savanta ComRes, menée le 11 novembre, a révélé que 40 % des Britanniques voteraient pour les travaillistes lors d’une élection aujourd’hui, contre 34 % qui ont déclaré qu’ils voteraient pour les conservateurs.

Chris Hopkins de Savanta ComRes a déclaré: « Ces derniers chiffres de sondage sont évidemment frappants, et bien que les sondages récents aient commencé à montrer de minces avances travaillistes, aucun n’a été aussi complet que celui-ci ».

Le sondage sera certainement un coup dur pour Boris Johnson. L’ancien maire de Londres en difficulté aurait déjà exprimé son mécontentement face au rôle dans lequel il se trouve, une source affirmant l’année dernière qu’il avait « la misère gravée sur son visage ».

Ils ont déclaré au Times: « Boris, comme les autres premiers ministres, est très, très mal servi. Il n’a pas de femme de ménage, il a une seule femme de ménage et ils craignent de pouvoir se payer une nounou.

« Il est coincé dans l’appartement et Downing Street n’est pas un endroit agréable à vivre. Ce n’est pas comme l’Élysée ou la Maison Blanche où vous pouvez vous évader parce qu’ils sont si grands. Même si lui ou Carrie veulent entrer dans la roseraie, ils doivent passer par le bureau.

Et maintenant que les sondages prennent un coup, sa position est sûre de devenir encore plus un drain.

Mais alors que l’hémorragie des conservateurs soutient, qu’est-ce que cela signifie pour les travaillistes ? Eh bien, malheureusement pour Keir Starmer, les données montrent qu’il est toujours beaucoup moins populaire que son rival conservateur.

M. Johnson a une cote de popularité de 34% tandis que le leader travailliste commande un maigre 17% et ne le place que 21e sur la liste des politiciens travaillistes les plus populaires.

Mais ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour le Premier ministre actuel, car il est en fait le deuxième membre le plus populaire de son parti, Rishi Sunak arrivant en tête avec 36%.