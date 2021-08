sondages du Bihar panchayat du 24 septembre au 12 décembre ; les deux EVM, les bulletins de vote à utiliser

Les élections sont prévues les 24 et 29 septembre, les 8, 20 et 24 octobre, les 3, 15, 24 et 29 novembre et les 8 et 12 décembre.

Les élections du panchayat au Bihar se dérouleront en 11 phases du 24 septembre au 12 décembre de cette année. La notification sera publiée par la commission électorale de l’État le 24 août pour organiser les élections aux postes uniques des mukhiyas, sarpanchs, membres de zila parishad, membres de panchayat samiti et membres de paroisse.

Les élections sont prévues les 24 et 29 septembre, les 8, 20 et 24 octobre, les 3, 15, 24 et 29 novembre et les 8 et 12 décembre.

Le cabinet a approuvé la proposition du gouvernement de l’État d’organiser des élections aux institutions à trois niveaux du Panchayati Raj au Bihar. Alors que les organes du PRI des panchayats, panchayat samities et zila parishads devaient être constitués avant le 15 juin de cette année, les élections n’ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de COVID-19.

Le mois dernier, le bureau du directeur général des élections avait déclaré que les bureaux de vote des organismes locaux de l’État utiliseraient à la fois les MEV et les bulletins de vote, étant donné la non-disponibilité des machines de vote électroniques dans la mesure requise.

Le bureau du directeur général des élections avait alors déclaré que la Commission électorale de l’État (SEC) utiliserait les EVM pour l’élection de plus de 8 000 postes de sarpanch et d’environ 1,10 lakh de postes de panch. Les EVM seront utilisés pour l’élection de quatre postes : mukhiya, conseiller de quartier, panchayat samiti et zila parshad ou conseiller.

Les élections du panchayat dans l’État sont considérées comme un test décisif pour le gouvernement BJP dirigé par Nitish Kumar, qui a été critiqué ces derniers temps pour sa gestion de la crise des migrants au milieu de la pandémie. L’État a assisté aux scrutins de l’assemblée au milieu de la pandémie l’année dernière, où l’alliance BJP-JD (U) a remporté une victoire confortable.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.