Sondages électoraux écossais: Sturgeon en passe de gagner | Politique | Nouvelles

Mme Sturgeon a déclaré à Sky Newsy: “Je dis que si Boris Johnson veut l’arrêter, il devra intenter une action en justice.

“Si Boris Johnson n’a pas fait ça [take legal action to dispute the legal basis of the referendum], par définition, ce serait un référendum légal.

“S’il faisait cela, les tribunaux décideraient.”

Dans le cadre d’un projet de “ route vers un référendum ” publié par le gouvernement écossais du SNP en janvier, Mme Sturgeon a souligné l’intention de son parti d’adopter un projet de loi référendaire une fois la pandémie de coronavirus terminée, puis de demander à M. Johnson d’accepter une ordonnance en vertu de l’article 30 qui ouvrira la voie la voie pour un deuxième référendum.

Si M. Johnson refuse, Mme Sturgeon devrait continuer malgré tout.