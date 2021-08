Sondages électoraux en France : un graphique accablant montre que le soutien de Macron tombe à Marine Le Pen | Monde | Nouvelles

L’année prochaine aura lieu l’élection présidentielle en France, et Emmanuel Macron et son parti centriste, La République En Marche ! (LREM), devra faire face à une forte concurrence de plusieurs adversaires. La leader du Rassemblement national d’extrême droite, Marine Le Pen, est considérée par beaucoup comme le principal opposant de M. Macron à la présidence.

Selon Politico Poll of Polls, Mme Le Pen gagne du terrain dans les sondages pour l’intention de vote pour l’élection présidentielle de 2022.

Lors des élections de 2017, M. Macron a obtenu 24 % des voix au premier tour, tandis que Mme Le Pen a obtenu 21,3 %.

Au deuxième tour, M. Macron a remporté la victoire avec 66,1% des voix, Mme Le Pen obtenant 33,9%.

Mais selon Politico, M. Macron vote désormais avec 24% des voix au premier tour, le même que sa précédente performance électorale au premier tour en 2017.

Mme Le Pen a également obtenu 24 % des voix au premier tour, en hausse de 2,7 % par rapport aux précédentes élections de 2017.

Les sondages politico pour le second tour montrent que la victoire pourrait encore être sur les cartes pour M. Macron, cependant.

Le sondage montre 55% des voix au second tour pour M. Macron et seulement 45% des voix pour Mme Le Pen.

Bien que ce sondage suggère que M. Macron pourrait encore gagner l’élection présidentielle de l’année prochaine, les données montrent que Mme Le Pen comble l’écart avec M. Macron.

Depuis quelque temps, il y a eu des indications sur les intentions de M. Barnier de se présenter contre M. Macron à l’élection présidentielle.

M. Barnier a mis en place une faction politique nommée “Patriote et Européen” plus tôt cette année.

Cette semaine, M. Barnier a déclaré à TF1, la chaîne de télévision la plus regardée de France : « En ces temps graves, j’ai pris la décision et j’ai la détermination de me tenir debout… et d’être le président d’une France réconciliée, de respecter les Français et d’avoir La France respectée.”

M. Barnier a évoqué la nécessité de “restaurer l’autorité de l’Etat”, ainsi que de “limiter et maîtriser l’immigration”.

Il a déclaré au journal Le Figaro : “Depuis la fin de ma mission Brexit, j’ai beaucoup écouté, j’ai eu beaucoup de discussions et j’ai travaillé à la construction d’une équipe et d’un projet.

“Le monde qui nous entoure est dangereux, instable et fragile. Notre pays va mal et nous avons besoin d’un changement.”

M. Barnier devra faire face à la concurrence au sein de son propre parti pour être choisi comme candidat des Républicains.

Valérie Pécresse, présidente du conseil régional de Paris, est considérée par beaucoup comme la principale rivale de M. Barnier.

Philippe Juvin, maire de la banlieue parisienne, et le député Éric Ciotti sont également candidats.