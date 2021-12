Sondages Gujarat Panchayat 2021: le BJP fait face à un test décisif alors que 8 690 panchayats de village se rendent aux urnes aujourd’hui

Le dépouillement des votes aura lieu le 21 décembre. Au total, 27 200 candidats sont en lice pour les élections du sarpanch et 1 19 998 pour les membres du panchayat.

Le scrutin était en cours dimanche dans plus de 23 000 isoloirs pour les élections de 8 690 panchayats de village au Gujarat, avec des dispositions de sécurité strictes et des protocoles COVID-19 en place. Les sondages sont considérés comme un test majeur pour les partis politiques avant les élections à l’Assemblée du Gujarat prévues en décembre de l’année prochaine.

Pas moins de 1 165 panchayats de village et 9 613 quartiers ont été déclarés « totalement incontestés », où les représentants ont été élus sans opposition, selon la Commission électorale de l’État du Gujarat. Ces panchayats sont appelés « samras » au Gujarat.

En outre, 473 sarpanchs ont été élus dans un processus « partiellement incontesté » (où un seul candidat au poste de sarpanch est resté après le retrait des candidatures alors que les scrutins pour d’autres sièges étaient en cours), a-t-il indiqué.

La SEC, dans un communiqué, a déclaré que sur les 10 879 panchayats de village, le mandat de cinq ans de 10 117 se termine en décembre, tandis que les scrutins auront lieu dans 65 panchayats en raison de la scission ou de la dissolution des organes existants, et des sondages dans 697 panchayats où des sièges sont devenus vacants pour diverses raisons.

Près de 2,06 crores d’électeurs éliront 10 284 sarpanchs et 89 702 membres de panchayat de ces 10 879 grammes de panchayats, bien que 1 267 grammes de panchayats aient été déclarés « samras » ou « entièrement incontestés », car un seul candidat restait le 7 décembre, le dernier jour pour le retrait de candidatures.

Le scrutin se déroule dans 23 112 isoloirs en utilisant des urnes au lieu des machines à voter électroniques (EVM) en raison du nombre très élevé de circonscriptions, a déclaré l’organisme électoral de l’État. Pas moins de 37 451 urnes sont utilisées pour l’élection, a-t-il déclaré. Au total, plus de 1,81 crore d’électeurs exerceront leur droit de vote, dont 93,6 lakh d’hommes et 88,3 lakh de femmes, a-t-il déclaré.

Dans les sondages de l’Assemblée de 2017, remportés par le BJP avec un décompte réduit, l’électeur urbain avait préféré le parti safran, tandis que l’électorat rural s’était largement rangé du côté du Congrès.

