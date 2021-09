Sondages Karnataka Hubballi-Dharwad, Belagavi et Kalaburagi city corporation : Vote, résultat, date, heure, candidats, calendrier complet – Tout ce que vous devez savoir

L’élection est considérée comme le plus grand test pour le gouvernement BJP qui a récemment remplacé BS Yeddyurappa par BS Bommai en tant que ministre en chef. (PTI)

Les scrutins longtemps retardés de Hubballi-Dharwad, Belagavi et Kalaburagi City Corporation au Karnataka auront lieu demain. La commission électorale de l’État avait annoncé les dates au début du mois dernier et le BJP, le Congrès et le JDS se sont tous préparés pour les sondages. L’élection est considérée comme le plus grand test pour le gouvernement BJP qui a récemment remplacé BS Yeddyurappa par BS Bommai en tant que ministre en chef. Les résultats des élections pour ces sociétés donneront le ton pour les prochains sondages Zila et Taluka Panchayat ainsi que Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike. Le JDS étant peu ou pas présent dans ces corporations situées dans le nord de l’État, la lutte se déroulera virtuellement entre le Congrès et le BJP.

Heure et résultat des votes des corporations de la ville de Hubballi-Dharwad, Belagavi et Kalaburagi

Le vote dans les trois sociétés commencera à 7 heures du matin et pourra se poursuivre jusqu’à 18 heures. Le résultat des sondages sera annoncé le 6 septembre.

Candidats des corporations de la ville de Hubballi-Dharwad, Belagavi et Kalaburagi, liste des électeurs

Pour la Kalaburagi City Corporation, qui compte 55 quartiers, 300 candidats sont en lice. Il y a pas moins de 83 candidats indépendants, 55 du Congrès, 47 du BJP, 45 du Janata Dal (laïque), 26 du Parti Aam Aadmi (AAP) et 20 du All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM ). Certains autres partis sont également en lice mais avec un nombre de sièges moindre. La SEC a mis en place 533 bureaux de vote dont 150 marqués comme sensibles et 54 comme hypersensibles. Au total, 5 19 464 électeurs sont éligibles, dont 2 58 775 hommes, 2 60 543 femmes et 146 transgenres.

Dans la Corporation municipale Hubballi Dharwad de 82 quartiers, 420 candidats sont en lice. Le BJP et le Congrès se disputent dans toutes les circonscriptions. Au total, 3 842 bureaux de vote ont été installés dans les 82 quartiers dont 100 ont été marqués comme sensibles. Pour la corporation Belagavi de 58 guerres, 385 candidats sont en lice.

Protocoles des sociétés de la ville de Hubballi-Dharwad, Belagavi et Kalaburagi

Les sondages des corporations municipales se tiendront en adhérant aux protocoles COVID-19. La Commission électorale nationale a déjà fait tous les préparatifs à cet égard. Les électeurs devront porter des masques et maintenir une distance physique.

On peut se rappeler qu’en 2013, le BJP était devenu le plus grand parti de la corporation Hubballi-Dharwad de 82 circonscriptions, le Congrès avait remporté la corporation Kalaburagi de 55 circonscriptions. La corporation Belagavi compte 58 sièges.

