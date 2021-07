Sonde CCI : au lendemain de Flipkart, Amazon déplace la Cour suprême contre l’ordonnance du Karnataka HC

in

Constatant que l’enquête initiée par la CCI ne peut être écrasée au stade initial, le HC avait décrit le 23 juillet l’approche des deux sociétés de commerce électronique comme “une tentative pour s’assurer que l’enquête n’atteigne pas la finalité”.

Un jour après Flipkart, Amazon a également demandé mercredi à la Cour suprême de contester l’ordonnance de la Haute Cour du Karnataka autorisant la Commission indienne de la concurrence (CCI) à poursuivre son enquête contre elle pour violations présumées.

Dans son appel devant le tribunal suprême, Amazon a déclaré que l’ordonnance du HC “ne tient pas compte du fait que l’ordonnance prima facie ne satisfait pas aux conditions de compétence requises pour conclure à une contravention à l’article 3 (4) de la Loi sur la concurrence, même au stade prima facie » et est contraire aux principes posés par les tribunaux car les informateurs n’ont pu démontrer aucun accord de la nature telle que décrite à l’article 3(4) de la loi sur la concurrence pouvant donner lieu à une enquête.

En outre, la CCI n’avait pas procédé à l’analyse obligatoire de l’effet défavorable appréciable sur la concurrence en termes des facteurs énumérés à l’article 19(3) avant d’ordonner au Directeur général d’ouvrir une enquête, a déclaré Amazon.

Un banc de division du HC avait rejeté la semaine dernière des pétitions distinctes sur la question par Amazon et Flipkart.

Constatant que l’enquête initiée par la CCI ne peut être écrasée au stade initial, le HC avait décrit le 23 juillet l’approche des deux sociétés de commerce électronique comme “une tentative pour s’assurer que l’enquête n’atteigne pas la finalité”.

La CCI avait donné suite à une plainte de Delhi Vyapar Mahasangh (DVM) et des allégations de la Confédération des commerçants indiens selon lesquelles les entreprises de commerce électronique abusaient de leur position dominante sur le marché et donnaient la préférence à des vendeurs sélectionnés et offraient des remises importantes après avoir conclu des accords anticoncurrentiels. Sur la base de la plainte de 2019, la Commission avait demandé l’année dernière en janvier à son directeur général de lancer une enquête sur la violation alléguée de l’article 3 de la Loi sur la concurrence.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.