Sonde CCI: HC rejette les plaidoyers d’Amazon et Flipkart, déclare que les majors du commerce électronique ne devraient pas hésiter à enquêter s’ils n’ont pas enfreint les règles

Dans un revers majeur pour Amazon et Flipkart, un banc de division de la Haute Cour du Karnataka a rejeté vendredi les appels individuels déposés par les sociétés de commerce électronique contestant une enquête de la Commission indienne de la concurrence (CCI) sur leurs pratiques commerciales anticoncurrentielles présumées. .

Le banc de division composé du juge Satish Chandra Sharma et du juge Nataraj Rangaswamy a déclaré que “sans aucun effort d’imagination” l’enquête ne peut être annulée à ce stade. Le banc a en outre déclaré qu’Amazon et Flipkart ne devraient pas hésiter à faire face à une enquête de la CCI s’ils n’ont pas enfreint les dispositions de la loi sur la concurrence. Les recours déposés par les cabinets sont « dépourvus de fond et de substance et méritent d’être rejetés », a déclaré la magistrature.

Le banc unique du Karnataka HC avait donné le mois dernier à la CCI le feu vert pour enquêter sur les deux majors du e-commerce à la suite de laquelle les entreprises avaient déposé des requêtes en justice contestant l’ordonnance. Dans son appel, Flipkart avait déclaré que si l’enquête devait se poursuivre, cela causerait un « préjudice irréparable » à l’entreprise.

“Nous respectons le jugement rendu par la Haute Cour Hon’ble et nous examinerons le jugement en détail pour déterminer les prochaines étapes”, a déclaré Amazon dans un communiqué.

Un porte-parole du groupe Flipkart a déclaré que la société attendait de recevoir une copie de la commande et qu’elle l’examinerait dès qu’elle l’obtiendrait. « Comme souligné précédemment, nous avons un processus de conformité et de gouvernance très robuste et restons en totale conformité avec les lois indiennes. Nous ferons tout pour être toujours conformes », a ajouté le porte-parole.

L’affaire remonte à janvier 2020 et a vu plusieurs audiences et observations faites par les parties concernées. À la suite d’un plaidoyer du Delhi Vyapar Mahasangh (DVM), la CCI avait ordonné en janvier 2020 à son directeur général d’enquêter sur Flipkart, contrôlé par Amazon et Walmart, déclarant « … la liste préférentielle par les Ops (parties opposées – Flipkart et Amazon) sont utilisées comme tactique d’exclusion pour empêcher la concurrence ». Amazon avait alors déclaré que l’ordonnance de la CCI avait été adoptée sans « application prima facie de l’esprit », et qualifiant ses conclusions de « perverses, arbitraires, intenables en droit », avait déposé une requête en justice auprès du Karnataka HC demandant la suspension de l’enquête.

En février 2020, le tribunal avait suspendu l’enquête de la CCI au motif que la Direction de l’Enforcement (ED) avait déjà ouvert une enquête sur les activités opérationnelles des deux entreprises alléguées en contravention avec la politique des IDE (investissements directs étrangers) en matière d’e- Commerce. En septembre 2020, la CCI a déposé un recours devant la Cour suprême contre l’ordonnance de suspension provisoire émise par le HC du Karnataka, à la suite de quoi une nouvelle audience a commencé au HC.

Saluant la commande livrée vendredi, la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) a déclaré dans un communiqué: “Cela justifie pleinement la position de la CAIT selon laquelle le modèle commercial d’Amazon et de Flipkart est entièrement basé sur la violation de la politique, des règles et d’autres lois en matière d’IDE… par conséquent. , sans perdre plus de temps, la CCI devrait immédiatement commencer son enquête.

Amazon et Walmart, qui détient une participation majoritaire dans Flipkart, ont aligné des investissements de plusieurs milliards de dollars pour développer leurs activités en Inde. Les entreprises ont connu une croissance multiple au milieu de la pandémie alors que la demande d’achats en ligne a explosé. Les analystes de Goldman Sachs estiment que le commerce électronique indien atteindra 112 milliards de dollars de GMV (valeur brute des marchandises) d’ici l’exercice 25, avec un TCAC de 29 % sur l’exercice 20-25.

