Songbird de Flare Network passe avec succès l’étape d’observation | Invezz

Aujourd’hui, le réseau Flare s’est un peu rapproché de son objectif de permettre des contacts intelligents de Turing complets pour toute blockchain native sans fonctionnalité de contrat intelligent. Songbird, votre réseau Canary, a terminé avec succès la phase d’observation initiale de 10 jours. Songbird, qui a été lancé le 16 septembre, passera par un total de trois étapes prédéfinies dans le processus de test, aboutissant au lancement du réseau Flare.

Étape d’observation fondamentale dans le test et le déploiement du réseau sous-jacent

L’étape d’observation était essentielle à la mise en œuvre et au test de Flare Time Series Oracle (FTSO) et du réseau. Les trois protocoles permettront l’utilisation sans confiance d’environ les deux tiers de la valeur de l’industrie de la cryptographie dans Flare avec des contrats intelligents hautement évolutifs basés sur la machine virtuelle Ethereum (ETH / USD).

Les deux protocoles suivants permettent l’utilisation de jetons évolutifs dans Flare

Les contrats State-Connector et F-asset seront testés avant le lancement du réseau Flare. Les deux protocoles fourniront des jetons sans contrats intelligents natifs (et certains avec) auxquels accéder et utiliser dans Flare directement dans DeFi, NFT, jeux et autres applications décentralisées.

Plus de 340 validateurs et 40 fournisseurs de données ont demandé une liste blanche

Aucun problème inattendu n’est survenu pendant la phase d’observation. Plus de 340 validateurs et plus de 40 fournisseurs de données ont demandé une liste blanche, similaire au lancement de Kusama (KSM / USD). Songbird vise à devenir un endroit pour tester les mises à jour de Flare.

Hugo Philion, co-fondateur de Flare Networks, a déclaré :

Songbird marque une étape clé pour l’ensemble du secteur en permettant pour la première fois d’utiliser des jetons sur des réseaux sans contrats intelligents sans confiance et sans garde avec des contrats intelligents évolutifs. Au cours de la semaine dernière, c’était merveilleux pour moi et l’équipe de voir comment la communauté Flare a commencé à interagir avec Songbird et, en particulier, avec le FTSO. Jusqu’à présent, seul l’un des principaux protocoles présentés par Flare fonctionne sur Songbird. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler à la communauté qu’un réseau Canary est un réseau principal conçu pour les tests et l’expérimentation en direct. Un certain niveau de perturbation et un risque potentiel de fonds peuvent survenir.

