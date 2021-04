Songbird Streaming: Comment regarder le nouveau film d’Alexandra Daddario de Michael Bay

Songbird est-il disponible sur la vidéo domestique?

Ok, nous l’avons compris: si vous lisez cette partie du récapitulatif de Songbird, vous êtes de la vieille école et aimez les médias physiques. Et oui, vous pouvez évidemment louer ce jeu de moralité pandémique auprès de vos fournisseurs de disques habituels, avec une disponibilité à déterminer par le fournisseur de votre choix. Bien que vous puissiez également acheter le film pour le posséder, sur Blu-ray et DVD, ce qui peut être le moyen le plus excitant de regarder l’intrigue périlleuse d’Alexandra Daddario!