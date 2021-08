Un rapide coup d’œil aux crédits d’écriture sur l’un des de la crème les albums montreront rapidement qu’ils reprennent quelques classiques du blues. Mais il mettra également en lumière le talent d’auteur-compositeur de John Symon Asher Bruce – Jack au monde. Ses crédits comprenaient “NSU”, “Sunshine of Your Love”, “SWALBR”, “Politician” et, bien sûr, “White Room”.

Les crédits d’écriture du premier album solo de Jack en 1969, Songs For A Tailor, révèlent que tout le matériel a de nouveau été écrit par Bruce, aux côtés du parolier de Cream Pete Brown. Sorti dans les magasins le 29 août 1969, c’était la première sortie solo de Jack après la disparition de Cream. Les attentes étaient élevées pour Songs For A Tailor. Et cela a fonctionné, mais peut-être pas de la manière dont les fans le pensaient. En effet, ce n’est qu’avec le temps que les gens ont réalisé à quel point c’est un très bon album. Quand il est sorti pour la première fois, beaucoup étaient perplexes : où étaient ces chansons à la crème ?

Le fait est que Jack, imprégné de blues et de jazz, n’était pas le membre moyen d’un trio power-rock. Sa sensibilité était bien plus subtile, tout comme ce disque. Dès le morceau d’ouverture, “Never Tell Your Mother She’s Out of Tune”, avec ses changements d’heure et ses piqûres de jazz-cuivres, il est clair que ce sera un disque très différent. Avec le saxophoniste Heckstall-Smith et le batteur Hiseman, le jeu est généralement intelligent, et quand un autre saxophoniste, Art Theman, et les trompettistes Harry Beckett et Henry Lowther sont ajoutés, vous avez certains des meilleurs jeunes musiciens de jazz britanniques de leur génération.

Mais ensuite, les Creamaholics se sont satisfaits, temporairement, du superbe « Theme For An Imaginary Western », avec ses nuances de « White Room » et la voix flamboyante de Jack ; c’est une chanson qui serait reprise par Cream acolytes Mountain sur leur premier album Climbing! en 1970.

Parmi les autres faits saillants, citons « Tickets To Waterfalls », une autre piste sinueuse de complexité et de passion qui mène à « Weird of Hermiston ». La voix de Jack est brillante sur ce jeu de mots du 19e siècle Weir of Hermiston, un roman inachevé de Robert Louis Stevenson.

« Rope Ladder To The Moon » est l’un des numéros les plus connus de Songs For A Tailor, ayant été repris par le groupe de Hiseman Colosseum sur leur album de 1970 The Grass Is Greener ; Le violoncelle de Jack sur la piste est inattendu et parfait. “The Ministry of Bag”, quant à lui, est le meilleur du blues rock britannique, qui rappelle l’époque de Bruce avec la Graham Bond Organisation.

“He The Richmond”, trempé dans des guitares acoustiques, est quelque chose qui Chat Stevens aurait pu faire, mais celui-ci est beaucoup plus sombre, avec ses références shakespeariennes. Le bien nommé “Clearout” termine le disque et revient au genre de chose que Cream a pu faire… mais différemment.

“L’album n’est qu’une collection de chansons que j’ai écrites”, a déclaré Bruce à Tony Norman dans Top Pops peu de temps après sa sortie. « J’en ai fait la moitié au cours des six derniers mois, mais les autres ont été faites il y a longtemps. J’ai eu la chance d’avoir Jon Hiseman et Dick Heckstall-Smith sur les sessions avec moi. J’ai joué du piano, de l’orgue, de la guitare et de la basse et j’ai pris toutes les voix.

“C’était génial de pouvoir arriver au studio et de travailler avec qui je voulais”, a-t-il poursuivi. « Nous avons toujours pris notre temps et avons passé quelques heures à bien organiser les choses. C’était un album très serré et c’était bien d’en faire un comme ça. C’était le contraire des disques Cream.

« Je n’ai jamais été satisfait des sessions d’enregistrement de Cream. Pendant tout le temps que nous avons passé ensemble, nous n’avons passé que 20 jours dans les studios d’enregistrement. Tout était toujours précipité. Vous savez, nous devions faire Wheels Of Fire en sept jours et des choses comme ça. J’ai pris trois semaines pour faire des chansons et c’était vraiment sympa.

Ce qui rend Songs For A Tailor si intéressant, c’est que Bruce ne se contentait pas de capitaliser sur ses journées avec Cream. En tant qu’artiste, il voulait grandir. En conséquence, il s’est peut-être moins bien vendu qu’il n’aurait dû le faire, bien qu’après avoir fait ses débuts dans le classement britannique du 27 septembre 1969, il ait culminé au n ° 6 au cours de la dernière semaine d’octobre 1969 – la même semaine où il a été cartographié en Amérique. , où il a culminé à la 55e place. Mais ne vous laissez pas décourager par les statistiques de vente : il s’agit d’un album britannique classique de la dernière année des années 1960, une époque où tout était possible.

