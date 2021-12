Même comme U2 invoquaient leur propre passé illustre sur L’arbre de Josué 2017 tournée, ils attendaient avec impatience leur prochaine aventure d’enregistrement. Dès les premiers spectacles, les géants du rock en offraient un aperçu en interprétant la nouvelle chanson attrayante « The Little Things That Give You Away ».

Lorsque cette aventure s’est concrétisée avec la sortie de Songs Of Experience le 1er décembre, la réponse immédiate a été iTunes n°1 dans seulement 45 pays. Le magazine Q l’a décrit comme un « classique », tandis que pour Mojo, c’était « l’album le plus fort de U2 ce siècle ». Associated Press a entendu « un album passionnant et prêt pour la scène qui ne rougit pas et ne cligne pas des yeux dans son utilisation des sons caractéristiques du groupe ».

Songs Of Experience a peut-être été intitulé comme le serre-livre complémentaire de son prédécesseur de 2014 Chansons d’innocence, mais ce qui était vraiment exposé, c’était l’expérience collective d’une institution du rock avec plus de 40 ans d’amitié au compteur. Alors que la symétrie agréable s’étendait du studio à la route, le nouvel album compagnon a été concrétisé par la tournée Experience + Innocence de 2018, qui a commencé à Tulsa en mai 2018. Il l’a fait grâce à la 14e entrée en studio de poids dans le canon U2.

Songs Of Experience a révélé un groupe encore si agile qu’ils pouvaient s’appuyer sur le poids de leurs réalisations, pas se laisser abattre par eux. Dans le processus, ils ont créé une version habilement mise à jour d’eux-mêmes. De nouvelles textures et des filtres frais ont abondé, pour ce qui est toujours l’une des tenues rock les plus cohésives et les plus viscérales au monde. Les apports de Kendrick Lamar, Lady Gaga et Haim peut transmettre ce travail à un public plus jeune, mais pas au détriment de l’essence de U2.

Certains auditeurs ont ressenti un optimisme forcé quant à l’attitude lyrique de l’album, mais lorsque Bono a présenté l’ouverture « L’amour est tout ce qu’il nous reste » avec les mots « Rien pour empêcher que ce soit le meilleur jour de tous les temps/Rien pour nous garder d’où nous devrions être, » c’était avec un sens du réalisme informé et une positivité tout à fait crédible et sans ombre.

La teinte rêveuse, presque céleste de cet ouvreur s’est rapidement mélangée au mélange de rock infectieux et en lambeaux de « Lights Of Home ». Comme une grande partie de l’album, il était suffisamment live pour conserver une énergie semblable à une démo, mais au fur et à mesure qu’il progressait, suffisamment grand pour que les stades chantent avec lui. Et voilà encore Bono : « Je crois que mes meilleurs jours sont à venir, je peux voir les lumières devant moi. »

Une symbiose inachetable

Ils procédaient ainsi à une odyssée qui, sur l’édition deluxe de l’album avec ses divers mix et versions alternatives, embrassait pas moins de 17 titres et 67 minutes, créés à Londres, Dublin et Los Angeles. La production, par Jacknife Lee et Ryan Tedder, avec Steve Lillywhite, Andy Barlow et Jolyon Thomas, était toujours imaginative, axée sur l’innovation sans étouffer l’esprit de la chanson dans sa présentation. Les solos de guitare d’Edge étaient toujours aussi admirablement nuancés et la section rythmique Clayton/Mullen avait le genre de profondeur intuitive qui ne peut venir que de la symbiose inachetable de ce quatuor.

L’album respirait également une observation lyrique perçante, de la phraséologie zeitgeist de « You’re The Best Thing About Me » et « Get Out Of Your Own Way » à quelques moments d’observation poignante. Il s’agit notamment du moment du « Jour du drapeau rouge » où Bono a noté à quel point nous sommes devenus habitués aux événements mondiaux choquants tels que la crise mondiale de l’immigration. « Même pas de nouvelles aujourd’hui, tant de perdus dans la mer hier soir », chante-t-il. « Un mot que la mer ne peut pas dire est non, non, non. »

Les humeurs ondulaient de la configuration dépouillé de la guitare acoustique et du tambourin de « The Showman (Little More Better) » à la « Landlady » décontractée et encore à un autre hymne potentiel dans « Love Is Bigger Than Anything In Its Way. » Pour se citer, U2 s’est démené et a ajouté un nouveau chapitre important à son histoire épique.

Lisez les histoires derrière chacun des albums studio de U2 dans l’ordre. Achetez l’édition vinyle de Songs Of Experience.