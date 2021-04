Songtradr acquiert la plate-forme de licence de musique Livestream Pretzel

La plate-forme de licence et de distribution de musique Songtradr a acquis Pretzel, qui offre aux créateurs sur Twitch, YouTube et d’autres services l’accès à une bibliothèque musicale pré-autorisée et «DMCA-safe» pour les diffusions en direct.

Songtradr a dévoilé le rachat – l’un des nombreux achats qu’il a effectués depuis la levée de 30 millions de dollars en juillet 2020 dans la série C – aujourd’hui, via une version officielle partagée avec Digital Music News. En septembre 2020, la société de licences de synchronisation basée à Santa Monica a investi 1 million de dollars dans Jaxsta, tandis que novembre a amené l’acquisition de Cuesongs et mars 2021 a conclu un accord pour Song Zu.

Pretzel, «la première plate-forme au monde à fournir de la musique en continu pour les diffuseurs en direct», a connu une augmentation de plus de 600% de ses revenus mensuels récurrents au cours de l’année dernière, selon le communiqué, et dispose désormais d’un catalogue avec au nord de 12 000 heures. la valeur de la musique. L’équipe existante de l’entité continuera à gérer les opérations quotidiennes, selon le site Web de Pretzel.

S’adressant à l’achat de Pretzel de son entreprise dans un communiqué, le PDG de Songtradr, Paul Wiltshire, a déclaré: «La musique et les jeux sont toujours allés de pair et les joueurs sont parmi les fans de musique les plus engagés et les plus précieux.

«La croissance explosive des flux en direct de style de vie et de jeu ouvre un éventail d’opportunités pour nos artistes et nos clients. Nous avons immédiatement vu le potentiel de l’expérience utilisateur révolutionnaire de Pretzel et de la technologie de gestion des droits dans notre écosystème et un alignement clair de la vision, des valeurs et de la culture.

De plus, le cofondateur et PDG de Pretzel, Nate Beck, a évoqué les implications plus larges de l’accord pour la position de son entreprise dans le domaine des licences en expansion rapide.

«Notre objectif avec Pretzel a toujours été de permettre aux diffuseurs de diffuser la musique qu’ils souhaitent écouter, tout en rémunérant équitablement les artistes, les auteurs-compositeurs, les maisons de disques et les éditeurs», a déclaré Beck. «En joignant nos forces à Songtradr, nous pourrons accélérer nos progrès, en développant une plate-forme qui révolutionne la façon dont la musique est licenciée.»

Twitch en septembre 2020 a basculé de sa politique de longue date consistant à émettre des avis de retrait DMCA aux streamers dont les vidéos contiennent de la musique, en lançant un catalogue de chansons pré-autorisé («Soundtrack by Twitch») pour les créateurs.

Mais la filiale d’Amazon, contrairement à Facebook Gaming, n’a pas encore signé d’accord de licence avec les Big Three ou Merlin, et plusieurs organismes de l’industrie de la musique ont ensuite critiqué la solution. Ensuite, Twitch en novembre de l’année dernière a encouragé les créateurs à éviter de jouer de la musique enregistrée dans leurs flux.

Par ailleurs, la professionnelle du jazz Maria Schneider, lauréate d’un Grammy, continue de porter plainte contre YouTube pour avoir prétendument discriminé certains créateurs avec son programme Content ID. Dans le cadre de la plainte datant d’environ neuf mois, Schneider a récemment appelé la plate-forme appartenant à Google à divulguer une liste des avis de retrait qu’elle a reçus ainsi que les identités des contrefacteurs récidivistes.