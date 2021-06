Songtradr acquiert l’agence de musique créative MassiveMusic

La plateforme de licence et de distribution musicale Songtradr a acquis MassiveMusic, une agence de création musicale avec des bureaux à Amsterdam, Berlin, Londres, Tokyo, Los Angeles et New York.

Songtradr, dont le siège est à Santa Monica, a annoncé aujourd’hui le rachat de MassiveMusic – le dernier d’une série d’achats de grande envergure effectués au cours des cinq mois d’ouverture de 2021 – via un communiqué officiel qui a été partagé avec Digital Music News. Fondée en 2000, MassiveMusic a travaillé sur des publicités et des campagnes marketing pour des marques de premier plan telles que McDonald’s, Kia, Oreo et Bacardi, ses sites Web.

Développant ce dernier point, Songtradr note dans le communiqué que les revenus de l’industrie de la musique – et “le nombre d’endroits où le son d’une marque est expérimenté” – semblent sur le point de continuer à croître.

Par conséquent, « les spécialistes du marketing doivent plus que jamais couper à travers et créer un impact maximal, créant une urgence pour optimiser la puissance de la musique » – et cela s’avérera plus facile avec la combinaison de « l’empreinte musicale inégalée pour les marques » de MassiveMusic et « les technologies et produits musicaux B2B basés sur les données », selon le texte.

À partir de là, le document réitère que MassiveMusic – qui compte une équipe d’environ 85 personnes et a travaillé avec Apple, Nike, Heineken et d’autres – a lancé cette année MassiveBASS, “le premier outil de marque sonore au monde basé sur les données”.

Et bien que le communiqué ne divulgue pas les détails financiers de la transaction, des sources au fait du dossier ont indiqué que l’accord représente le plus gros rachat de Songtradr à ce jour. À l’avenir, MassiveMusic dirigera la « Division des services musicaux B2B » de Songtradr.

S’adressant à l’acquisition de MassiveMusic par son entreprise dans un communiqué, le PDG de Songtradr, Paul Wiltshire, a déclaré : « MassiveMusic s’est bâti une réputation exceptionnelle pour des solutions musicales audacieuses, brillantes et créatives pour les marques au cours des 20 dernières années. Les complexités de l’industrie de la musique B2B ont rendu difficile l’adoption et l’exploitation complète de la technologie, l’empêchant de connaître la même croissance que l’industrie de la musique grand public.

“Rassembler nos entreprises et nos compétences crée l’échelle et la confiance nécessaires pour permettre une véritable transformation de l’industrie de la musique B2B et libérer un potentiel de croissance important”, a conclu Wiltshire, dont l’entreprise a réalisé une série C de 30 millions de dollars en août dernier.

Depuis ce tour de table de plusieurs millions de dollars, Songtradr a réalisé plusieurs actions stratégiques, à commencer par un investissement de 1 million de dollars dans Jaxsta (ainsi qu’un contrat exclusif de cinq ans) en septembre 2020. En novembre, Songtradr a ajouté la société de licence de synchronisation basée au Royaume-Uni, Cuesongs. à ses avoirs, et mars 2021 a entraîné l’acquisition de l’entreprise de musique et de conception sonore Song Zu.

Enfin, Songtradr a acheté en avril le fournisseur de musique en direct Pretzel et, une semaine plus tard, a acheté la base de données musicale de médias visuels Tunefind.