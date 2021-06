Songtradr crée une division créative mondiale dirigée par Amanda Schupf

Le marché des licences musicales Songtradr met en place une nouvelle division créative mondiale dirigée par Amanda Schupf.

En plus de la nouvelle division créative, John Butler dirigera le responsable de la programmation musicale et de la conservation de la société. La nouvelle division créative mondiale de Songtradr travaillera avec des artistes, des labels, des catalogues de musique et des titulaires de droits pour sécuriser l’accès à la musique pour les produits d’abonnement musical de Songtradr.

Ces services d’abonnement fournissent des produits de synchronisation aux entreprises et de la musique sans droits pour les créateurs de contenu. La nouvelle division comprendra les services d’artistes et de labels, la programmation musicale et la conservation, et l’initiative musicale originale de Songtradr. John Butler en tant que responsable de la programmation musicale et de la conservation est la première nouvelle embauche de Schupf.

Amanda Schupf établira et dirigera la stratégie créative mondiale de Songtradr dans l’écosystème de l’entreprise. Elle se concentrera sur le développement et la supervision d’équipes créatives clés dans les trois secteurs de la division créative.

Pendant ce temps, Butler créera de nouvelles stratégies de programmation pour une croissance et une adoption significatives des produits Songtradr. Cela inclut Pretzel, un service d’abonnement musical sécurisé pour les streamers en direct sur des services comme Twitch.

« Il n’y a rien de mieux que de rejoindre une entreprise en pleine croissance à un moment crucial de notre industrie », déclare Amanda Schupf. « La technologie avant-gardiste de Songtradr perturbe le paysage des licences en éliminant les obstacles pour les titulaires de droits et en leur donnant un accès direct aux opportunités et à de nouvelles couches de revenus. »

Avant de rejoindre Songtradr, Schupf a occupé des postes de direction A&R chez Imagem et Ingroove Music Publishing. Elle a travaillé avec des artistes tels que John Legend, Mark Ronson, Ludacris, AJR, Cheat Codes et Swizz Beatz.

Schupf a lancé sa propre société de gestion musicale appelée MAX en 2018. MAX se concentre sur l’orientation de la carrière des artistes, des producteurs et des auteurs-compositeurs, ainsi que sur la fourniture de solutions créatives aux labels et aux éditeurs.

« L’expérience, le réseau et l’esprit d’entreprise d’Amanda nous ont impressionnés dès le début », déclare Paul Wiltshire, PDG de Songtradr. “[She’s] la personne idéale pour assumer ce rôle en tant que pionnier d’un modèle équitable pour la musique utilisé par les créateurs de contenu et les entreprises. »

« Nous sommes ravis qu’elle ait fait appel à John Butler pour diriger la programmation musicale et la curation. Sa vaste connaissance de la musique, sa capacité à élever notre stratégie de données et sa compréhension des besoins de nos utilisateurs font de lui un candidat idéal pour le poste.

Songtradr a également récemment terminé un tour de table de 50 millions de dollars de série D.

Le cycle de financement a été mené par des investisseurs tels que Regal, Aware Super, Perennial, Argo et Greencape et un investissement de suivi de Richard White, fondateur et PDG de Wisetech Global. Le dernier tour de table porte la valorisation totale de Songtradr à plus de 300 millions de dollars.

Songtradr a constitué un vaste portefeuille d’acquisitions, notamment Pretzel, Tunefind, MassiveMusic, Cuesongs et Song Zu.