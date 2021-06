Songtradr lève 50 millions de dollars lors d’un tour de table de série D

La plate-forme de distribution de licences et de distribution musicale Songtradr a officiellement terminé un tour de table de 50 millions de dollars de série D.

La société de licence de synchronisation basée à Los Angeles a annoncé l’augmentation de 50 millions de dollars – qui fait suite à une série C de 30 millions de dollars en août 2020 – via une publication officielle qui a été partagée avec Digital Music News. Ce dernier tour de table « sursouscrit » a élevé le capital total levé de la plate-forme vieille de sept ans au-delà de la barre des 100 millions de dollars, valorisant l’entreprise au nord de 300 millions de dollars.

Des investisseurs institutionnels australiens, dont Regal, Aware Super (anciennement First State Super), Perennial, Argo et Greencape, ont participé à l’augmentation, tout comme Richard White, fondateur et PDG d’Alexandria, développeur de logiciels basé en Nouvelle-Galles du Sud, WiseTech Global. Le PDG de Songtradr, Paul Wiltshire, a évoqué l’investissement de plusieurs millions de dollars dans un communiqué, notant ses implications opérationnelles plus larges ainsi que la trajectoire de croissance de son entreprise.

« Songtradr accélère rapidement alors que nous continuons à développer notre écosystème musical B2B basé sur la technologie et à intégrer nos nouvelles acquisitions. Attirer une telle base d’investisseurs de premier ordre dans ce cycle confirme davantage notre vision de l’avenir de l’industrie de la musique dans ce monde numérique en évolution rapide, fournissant une base solide pour l’avenir », a déclaré Wiltshire. « Songtradr a connu une croissance de plus de 100 % des revenus d’une année sur l’autre en 2020 et nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir à nouveau en 2021. »

De plus, Richard White, dans une déclaration personnelle, a vanté la croissance de Songtradr ces dernières années et a communiqué une vision optimiste du potentiel à long terme de la plate-forme.

« J’ai vu Songtradr évoluer rapidement au cours des 3 dernières années. Pendant ce temps, Paul et son équipe n’ont pas manqué de concrétiser leur vision, qui est impressionnante à tous points de vue », a déclaré White, dont les solutions logicielles de l’entreprise sont utilisées par plus de 17 000 organisations logistiques, « y compris toutes les 25 transitaires.”

« Songtradr a amplifié sa forte croissance organique et sa feuille de route de produits ambitieuse avec une stratégie de fusions et acquisitions à fort impact qui améliore encore le potentiel de croissance à long terme. Je pense que l’entreprise a désormais la taille, l’empreinte mondiale et le talent pour accélérer son plan de transformation de l’industrie de la musique », a conclu White.

Songtradr a lancé une vaste série d’acquisitions peu de temps après la série C susmentionnée d’août 2020, en commençant par un investissement de 1 million de dollars dans (et un accord exclusif de cinq ans avec) Jaxsta. Novembre a apporté avec lui l’achat de Cuesongs, et après avoir fait plusieurs ajouts notables à son équipe au premier trimestre de 2021 – et acheté Song Zu en mars – Songtradr a acheté Pretzel et Tunefind en avril ainsi que l’agence de musique créative MassiveMusic en juin.

Plusieurs tendances de synchronisation remarquables ont émergé dans le film jusqu’au premier semestre de 2021 environ, tandis que différentes tendances façonnent encore la sphère de synchronisation plus large.