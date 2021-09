Songtradr, Utopia Music, Live Nation, Plus

Mari Arionne Davies, vétéran de l’industrie musicale, nouvelle vice-présidente des réservations et des talents de Live Nation Urban. Crédit photo : Live Nation

Voici un récapitulatif des récents remaniements de cadres – y compris les embauches et les promotions internes – dans l’ensemble de l’industrie de la musique.

MassiveMusic/Songtradr

MassiveMusic de Songtradr a nommé l’ancien chef de la musique mondiale de Coca-Cola, Joe Belliotti, PDG de sa division nord-américaine.

Utopie Musique

Utopia Music a fait appel à l’ancien directeur d’EMI, Paul Stuart, pour occuper le poste de directeur juridique.

Michelman & Robinson

Michael Poster, ancien partenaire de Vandenberg & Feliu, qui a rejoint Michelman & Robinson en 2016, est devenu le « tout premier » président des acquisitions musicales et du financement de cette dernière.

UTA

La fondatrice de Earth Agency, Rebecca Prochnik, a rejoint UTA en tant que directrice de la stratégie créative pour la musique britannique.

Warner Music Australie

Warner Music Australasia a recruté plusieurs membres de l’équipe A&R, dont les nouveaux directeurs A&R Christopher Kevin Au, Larissa Jane Ryan, Jackson Christie et Stevi Hill (qui est basé à Auckland, en Nouvelle-Zélande).

De plus, Mohamed Komba rejoint WMA en tant que consultant A&R, Rose Sejean signant pour occuper le poste nouvellement créé de responsable de la production A&R et Jess Peach en tant que productrice créative.

Pays vivant

Live Nation Urban a recruté Mari Arionne Davies, ancienne agente d’ICM Partners, pour occuper le poste de vice-présidente des réservations et des talents.

La société mère Ticketmaster a également promu l’ancienne vendeuse de tournées AEG Presents, Jenifer Smith, à la tête du marketing et de la stratégie des tournées urbaines.

Warner Records

Le fondateur de SC Company, Steve Carless, devrait prendre ses fonctions de président d’A&R chez Warner Records le mercredi 1er décembre.

Warner Music France

Warner Music Philippines a promu Sarah Ismail, membre de l’équipe depuis deux ans, au poste de directrice générale, et l’ancien supérieur d’Universal Music assumera officiellement le poste ce vendredi 1er octobre.

iHeartMedia

iHeartMedia a nommé Dennis Glasgow, ancien directeur de la Capitol Broadcasting Company, directeur de programme pour 104,7 WONK-FM.

SiriusXM

SiriusXM a embauché l’ancien directeur général d’EY pour le numérique, Jasmin Chanana, en tant que vice-président directeur du numérique et de l’expérience client.

De plus, le géant de la radio par satellite a recruté l’ancienne directrice du studio de création Netflix Anne Milan Alo (en tant que directrice exécutive de la création pour Pandora et Stitcher) et la professionnelle du marketing de longue date de Disney Kimberly Wilson (en tant que vice-présidente principale de la marque et de la publicité).

Def Jam

Dara Michelle, ancienne directrice du marketing de Roc Nation (et d’Island Def Jam Music Group), a rejoint Def Jam en tant que vice-présidente exécutive, responsable du marketing.