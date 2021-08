Sonia Gandhi à la rencontre de l’opposition : « Doit planifier systématiquement ; le temps de s’élever au-dessus des contraintes personnelles dans l’intérêt de la nation’

in

Sonia Gandhi a déclaré que la session de la mousson du Parlement était un échec complet en raison de la réticence du gouvernement à discuter de la question de l’espionnage de Pegasus.

La présidente du Congrès, Sonia Gandhi, a présidé aujourd’hui une réunion virtuelle de 19 partis d’opposition à laquelle ont également participé plusieurs ministres en chef d’États non dirigés par le BJP. Au cours de la réunion virtuelle, les partis d’opposition ont convenu de travailler sur un programme commun tandis que Sonia Gandhi a maintenu que l’objectif ultime était de déraciner le gouvernement du BJP lors des élections de 2024 à Lok Sabha.

« L’objectif ultime, ce sont les sondages Lok Sabha 2024. Nous devons planifier systématiquement avec l’objectif unique de donner un gouvernement qui croit aux valeurs de la liberté de mouvement et aux principes et dispositions de notre Constitution », a déclaré Sonia Gandhi.

Sonia Gandhi a déclaré que ce n’est qu’ensemble que les parties peuvent relever le défi posé par le BJP et a ajouté qu’il n’y avait “tout simplement pas d’alternative à travailler en cohésion”. « C’est un défi, mais ensemble, nous pouvons et devons le relever car il n’y a tout simplement pas d’autre alternative que de travailler de manière cohérente. Nous avons tous nos compulsions, mais il est clair qu’un moment est venu où les intérêts de notre nation exigent que nous nous élevions au-dessus d’eux », a déclaré Sonia Gandhi.

La présidente du Congrès a également déclaré que même si elle est confiante dans l’unité de l’opposition au Parlement, la bataille politique plus large doit être menée en dehors de celui-ci. Les remarques peuvent être considérées comme une tentative d’envoyer des tâtons aux partis pour qu’ils s’unissent même dans les sondages de l’assemblée pour affronter la puissance du BJP.

Elle a déclaré que la session de la mousson du Parlement était un échec complet en raison de la réticence du gouvernement à discuter de la question de l’espionnage de Pegasus.

Au cours de la réunion, tous les ministres en chef ont déclaré que l’opposition devra être unie et ont allégué que les gouvernements des États non-BJP sont harcelés.

Le chef du PCN, Sharad Pawar, a soulevé la question des agriculteurs lors de la réunion. « Les agriculteurs protestent depuis plusieurs mois, c’est un tableau douloureux pour un pays démocratique comme l’Inde. La nation est confrontée à de nombreux problèmes tels que le ralentissement économique, la pandémie de Covid, le chômage, les différends frontaliers, le problème des communautés minoritaires, etc. », a déclaré Pawar.

Pawar a déclaré que le gouvernement actuel n’a pas réussi à résoudre tous ces problèmes. “Ceux qui croient en la démocratie et à la laïcité, ceux qui veulent travailler ensemble pour sauver les principes démocratiques de notre pays doivent se rassembler, c’est mon appel”, a déclaré Pawar.

Il a également souligné que le ministère de la Coopération nouvellement créé interfère dans les droits et responsabilités constitutionnels du gouvernement de l’État.

L’ancien Premier ministre Dr Manmohan Singh et le chef du Congrès Rahul Gandhi ont également participé à la réunion. Farooq Abdullah de la Conférence nationale, Mehbooba Mufti du PDP, le député Staline de DMK, Mamata Banerjee de TMC, Hemant Soren de JMM, Uddhav Thackeray de Shiv Sena, Sharad Yadav de LJD, Tejashwi Yadav de RJD et Sitar de CPM Yechury étaient des dirigeants présents lors de la réunion de Yechury. Au total, 19 partis ont participé à la réunion – Congrès, TMC, NCP, DMK, Shiv Sena, JMM, CPI, CPI(M), Conférence nationale, RJD, AIUDF, Viduthalai Chiruthaigal Katchi, Loktantrik Janta Dal, JD(S), RLD, RSP, Kerala Congress (M), PDP et IUML.

