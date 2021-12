Sonia Gandhi dénonce la question « ouvertement misogyne » lors de l’examen CBSE de classe 10 et demande des excuses au gouvernement

Évoquant la question lors de Zero Hour, Sonia Gandhi a exigé le retrait immédiat de la question répréhensible et un examen de la « plus grave erreur ».

La présidente du Congrès, Sonia Gandhi, a condamné lundi l’inclusion d’un passage « manifestement misogyne » dans un document de questions CBSE de classe 10 et a exigé des excuses du gouvernement Modi. Évoquant la question pendant Zero Hour, Gandhi a exigé le retrait immédiat de la question répréhensible et un examen de la « plus grave erreur ».

Lors de l’examen de classe 10 organisé samedi, le questionnaire en anglais contenait un passage de compréhension avec des phrases telles que « l’émancipation des femmes a détruit l’autorité des parents sur les enfants » et « ce n’est qu’en acceptant la manière de son mari qu’une mère pouvait obtenir l’obéissance sur le les plus jeunes », entre autres.

Cherchant des éclaircissements sur la question soulevée par Gandhi, les membres du Congrès, du DMK, de l’IUML, du NCP et de la Conférence nationale ont quitté la Chambre.

