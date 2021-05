Sonia Gandhi dit qu’il faut comprendre pourquoi le Congrès a échoué au Kerala, en Assam et a fait un vide complet au Bengale

Sonia Gandhi a déclaré qu’elle mettrait en place un petit groupe pour examiner tous les aspects de l’échec du parti dans les sondages.

La présidente par intérim du Congrès Sonia Gandhi a présidé aujourd’hui la réunion du Comité de travail du Congrès (CWC) pour discuter de la raclée à laquelle le parti a été confronté dans les récents sondages. Elle a dit que l’introspection pouvait donner des leçons inconfortables mais qu’elle était nécessaire pour tirer une bonne leçon. «Nous devons comprendre franchement pourquoi au Kerala et à l’Assam nous n’avons pas réussi à déloger les gouvernements en place et pourquoi au Bengale occidental nous avons fait un vide complet. Celles-ci donneront des leçons inconfortables, mais si nous ne faisons pas face à la réalité, si nous ne regardons pas les faits en face, nous ne tirerons pas les bonnes leçons », a déclaré Sonia Gandhi.

Sonia Gandhi a déclaré qu’elle mettrait en place un petit groupe pour examiner tous les aspects de l’échec du parti dans les sondages. «Bien que nous soyons tous préoccupés par le COVID-19, cette réunion a été convoquée pour discuter des résultats du sondage. Dire que nous sommes profondément déçus, c’est faire un euphémisme. J’ai l’intention de créer un petit groupe pour examiner tous les aspects et faire rapport très rapidement », a déclaré Sonia Gandhi.

Elle a également déclaré qu’un calendrier pour l’élection du nouveau président du parti est prêt et que le processus sera achevé d’ici la fin du mois de juin. «Lorsque nous nous sommes rencontrés le 22 janvier, nous avions décidé que le processus d’élection du président du Congrès serait achevé d’ici la fin juin. Le président de l’autorité électorale, Madhusudan Mistri, a préparé un calendrier pour cela », a-t-elle déclaré.

Sonia Gandhi a également critiqué le gouvernement Modi pour sa politique en matière de vaccins. Elle a déclaré que le gouvernement Modi avait abdiqué sa responsabilité et laissé la vaccination aux États. «Il aurait été financièrement plus équitable pour le Centre de fournir des vaccins gratuits à tous», a-t-elle déclaré.

Sonia Gandhi a déclaré que la situation du COVID-19 était devenue encore plus catastrophique au cours des quatre dernières semaines. «Les échecs de gouvernance sont devenus encore plus graves. Les avis scientifiques ont été volontairement ignorés et le pays paie un prix horrible pour la négligence du gouvernement Modi à l’égard de la pandémie », a-t-elle ajouté.

Elle a remercié la communauté internationale d’avoir aidé l’Inde. «Le fait que nous soyons placés dans une telle position reflète une arrogance monumentale, une incompétence et un triomphalisme vain de l’establishment au pouvoir», a-t-elle déclaré en s’adressant au gouvernement Modi.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.