Sonia Gandhi exige une discussion détaillée sur les questions frontalières au Parlement, qualifiant la suspension de 12 députés de « sans précédent »

La présidente de l’UPA et présidente par intérim du Congrès, Sonia Gandhi, a exigé aujourd’hui une discussion à part entière au Parlement sur les questions frontalières et a également qualifié la suspension de 12 députés du Rajya Sabha de « sans précédent et inacceptable ». Sonia Gandhi a fait ces remarques en s’adressant à l’Assemblée générale du Parti parlementaire du Congrès dans la salle centrale du Parlement.

« Nous exigeons une discussion à part entière au Parlement sur les questions frontalières », a déclaré Sonia Gandhi. Le Congrès a coincé le gouvernement Modi sur la dispute avec la Chine le long de l’ALC et a présenté des motions d’ajournement répétées au Parlement pour une discussion sur la question.

Exprimant sa solidarité avec les 12 députés du Rajya Sabha suspendus, Gandhi a qualifié cette décision de « sans précédent et inacceptable ».

Smt Sonia Gandhi « Rappelons-nous que plus de 700 agriculteurs ont été martyrisés au cours des douze derniers mois et honorons leur sacrifice. Nous sommes fermes dans notre engagement à soutenir les agriculteurs dans leurs revendications. » pic.twitter.com/w05zo5Mw0v – INC TV (@INC_Television) 8 décembre 2021

Elle a également dénoncé le gouvernement Modi, le qualifiant d’insensible envers les agriculteurs et les gens du commun. « Honorons les 700 agriculteurs qui ont sacrifié leur vie pendant l’agitation. Le gouvernement Modi est insensible envers les agriculteurs et les gens du commun. La hausse des prix des produits de première nécessité brûle le budget mensuel de chaque famille », a déclaré Sonia Gandhi.

Smt Sonia Gandhi ~ Nous sommes fermes dans notre engagement à soutenir les agriculteurs dans leurs demandes pour un MSP légalement garanti, des prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de culture et une compensation pour les familles endeuillées. » pic.twitter.com/Vsxa5A7K99 – INC TV (@INC_Television) 8 décembre 2021

Le président du Congrès a allégué que le marché boursier atteignant de nouveaux sommets ou quelques grandes entreprises réalisant des bénéfices ne peuvent pas servir d’indicateurs d’une reprise économique. Elle a affirmé que l’économie avait perdu de son élan bien avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19 et a blâmé la réponse « mal avisée » du gouvernement Modi pour une nouvelle chute.

Smt Sonia Gandhi « Le gouvernement Modi est occupé à vendre de précieux actifs nationaux tels que les banques, les compagnies d’assurance, les entreprises du secteur public, les chemins de fer et les aéroports. Premièrement, le Premier ministre a détruit l’économie avec sa décision de démonétisation de novembre 2016. Il continue sur cette voie désastreuse. pic.twitter.com/5n1oOc6nML – INC TV (@INC_Television) 8 décembre 2021

Sonia Gandhi a également déclaré que les regrets du Centre concernant l’incident du Nagaland ne suffisaient pas et que des mesures crédibles devraient être prises pour empêcher de telles tragédies à l’avenir. Il s’agissait de la première réunion physique du Parti parlementaire du Congrès depuis 2019. La réunion physique a été suspendue en raison de la situation du COVID-19.

