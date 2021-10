Sonia Gandhi nomme Jagdish Tytler accusé d’émeutes sikhs au Congrès de Delhi, suscite une dispute

Le porte-parole national BJP Gaurav Bhatia a critiqué le Congrès pour cette décision. (PTI)

Dans un geste qui a donné à l’opposition Shiromani Akali Dal et AAP de nouvelles munitions au Pendjab, la présidente du Congrès Sonia Gandhi a nommé Jagdish Tytler comme l’un des 37 invités permanents du Comité du Congrès de Delhi Pradesh. Rappelons que Tytler est un accusé clé dans l’affaire des émeutes anti-sikhs de 1984. Sonia Gandhi a nommé hier 37 invités permanents au Congrès de Delhi. L’ordre de nomination a été émis par le secrétaire général de l’AICC, KC Venugopal. Le comité exécutif du Congrès de Delhi compte désormais 87 membres.

Tytler et l’ancien chef du Congrès de Delhi JP Agarwal, l’ancien secrétaire général du Congrès Janardan Dwivedi, les anciens ministres Kapil Sibal, Ajay Maken et Krishna Tirath ont également été cités comme accusés dans cette affaire. Jagdish Tytler est le deuxième plus haut dirigeant du Congrès après Sajjan Kumar nommé dans l’affaire.

Le CBI avait déposé des rapports de clôture dans l’affaire Tytler en 2007, 2009 et 2014, mais le tribunal de Karkardooma à Delhi l’a rejeté en demandant au CBI de poursuivre son enquête. Lakhwinder Kaur, qui a perdu son mari dans l’attaque de Gurdwara Pul Bangash, avait fait appel devant le tribunal contre le rapport de clôture de la CBI.

Le porte-parole national BJP Gaurav Bhatia a critiqué le Congrès pour cette décision. « Honte au congrès d’avoir encore une fois blessé les sentiments des Indiens, en particulier des membres de la communauté sikh et punjabi, Jagdish Tytler est accusé lors des émeutes sikhes de 1984. Le Congrès n’a pas rendu justice aux victimes, a récompensé les auteurs de crimes », a-t-il déclaré.

Un autre dirigeant du BJP, Amit Malviya, a déclaré : « Sonia Gandhi a nommé Jagdish Tytler, accusé par le Congrès du génocide sikh de 1984, parmi les 37 invités permanents du Comité du Congrès de Delhi Pradesh. La vie des sikhs n’a pas d’importance pour le parti du Congrès ? Le Pendjab écoute-t-il ? »

Le chef de Shiromani Akali Dal et porte-parole national du parti, Manjinder Singh Sirsa, a déclaré : « C’est ainsi que le Congrès frotte le sel sur les blessures des Sikhs ! Le haut commandement du Congrès a nommé l’un des principaux coupables et cerveaux du génocide sikh, Jagdish Tytler, invité permanent au Comité du Congrès de Delhi Pradesh.

Sirsa a également remis en question le silence des dirigeants du Congrès du Pendjab sur la question. « Quelle honte que le congrès continue de tuer Garland des sikhs et quelqu’un dont l’affaire est en instance avec le CBI Jagdish Tytler. Mais les dirigeants du Congrès du Pendjab sont toujours silencieux », a-t-il déclaré.

