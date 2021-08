Sonic 2 : Idris Elba joue à Knuckles et nous sommes aussi confus que vous

in

La star de Suicide Squad, Idris Elba, a dit qu’il jouerait un visage familier, en quelque sorte, dans le prochain film Sonic the Hedgehog 2. Un message sur Twitter impliquait fortement qu’il jouerait le rôle de Knuckles, l’antagoniste de Sonic devenu allié. Il a été suivi par la confirmation des comptes de films officiels et de l’acteur Ben Schwartz.

Il est difficile d’interpréter le tweet d’une autre manière étant donné qu’il hashtags à la fois la suite de Sonic et le nom du personnage. Knuckles a généralement été un peu plus grincheux et grincheux que Sonic, mais pas traditionnellement britannique. Nous devrons voir s’il met un accent américain pour le rôle, comme il l’a largement fait dans d’autres rôles passés.

Après le tweet d’Elba, Schwartz, qui joue Sonic, a répondu par un “Qui est là?” Le compte Twitter officiel de Sonic a également stimulé le tweet.

Knuckles a fait ses débuts dans Sonic the Hedgehog 3, où il gardait les Chaos Emeralds et gênait généralement Sonic et Tails. Quand cela s’est avéré être un gros malentendu, bien sûr, Knuckles a rejoint les gentils contre le Dr Eggman alias Robotnik.

Dans le premier film, il est établi qu’une tribu d’échidnés pourchassait Sonic pour des raisons non précisées, provoquant son évasion sur Terre. Étant donné que Knuckles est un échidné, ce détail sera probablement important.

La sortie du film Sonic the Hedgehog 2 est prévue pour le 8 avril 2022. Une séquence post-crédits dans le premier film suggère que Tails arrive, et les premiers résumés de l’intrigue ont dit que Robotnik reviendrait de son exil induit par l’anneau avec Knuckles comme allié. Et cette fois, l’acteur Jim Carrey pourrait porter la moustache emblématique de Robotnik, à en juger par la fin du premier film.