Sonic Colors: Ultimate a reçu une autre mise à jour sur Nintendo Switch

Couleurs soniques ultimes a eu un lancement assez difficile à son arrivée sur Nintendo Switch en septembre – les joueurs rencontrant apparemment toutes sortes de problèmes. Nous l’avons étudié nous-mêmes à l’époque et avons également pu reproduire ces problèmes en suivant certaines étapes.

Depuis lors, la version Switch a reçu quelques correctifs, et nous en sommes maintenant à la version 1.0.6 (également appelée 2.6 sur plusieurs autres plates-formes). Voici les notes de mise à jour complètes via le compte Twitter officiel de Sonic the Hedgehog :

Un nouveau patch pour Sonic Colors : Ultimate est désormais disponible sur toutes les plateformes ! pic.twitter.com/feXARkiv9U— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 22 novembre 2021

Comme vous pouvez le voir, Sega a même inclus un correctif spécifique à Switch dans cette mise à jour, inclus avec une stabilité améliorée, des mises à jour de jeu, des correctifs audio et musicaux et diverses autres corrections de bugs.

Avez-vous déjà téléchargé cette mise à jour pour la version Switch du jeu ? Racontez-nous dans les commentaires.