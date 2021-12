Sonic Colors: Ultimate a reçu une nouvelle mise à jour ‘Celebration’ sur Switch

Image : SEGA / Nintendo Life

Couleurs soniques ultimes continue d’être améliorée sur la Nintendo Switch au fil du temps, et bien que la dernière mise à jour comprenne encore plus de mises à jour et de correctifs de qualité de vie, il y a aussi du nouveau contenu.

Le plus notable est l’ajout d’un nouveau pack « célébration », qui ajoute de nouveaux éléments personnalisables (et gratuits) pour le flou bleu. Voici les notes de mise à jour complètes – avec cette dernière mise à jour faisant passer le jeu à la version 3.0.

Pack Célébration

Nouveau contenu personnalisable gratuit pour Sonic, notamment :

Chaussures d’éclatement

Gants éclatés

Boost de feux d’artifice

Aura de feux d’artifice

Mises à jour sur la qualité de vie

Bascule entre le mix ultime et la bande originale de la musique

Activation/désactivation de l’effet de flou en plein écran

Basculement marche/arrêt de la navigation Tails

Lecture de films en plein écran à partir du satellite d’options

Visibilité améliorée pour la ligne de ciblage Cyan Wisp

Correctifs généraux

Stabilité améliorée sur toutes les plateformes

Mises à jour des vitesses d’attaque ennemies spécifiques

Amélioration de la fonctionnalité de tableau de bord de l’anneau Green Hover Wisp

Visibilité améliorée des effets visuels d’attaque Big Chaser (pour Nintendo Switch en particulier)

Diverses corrections de bugs tout au long du jeu

C’est l’heure de fêter ça! Le patch 3.0 pour Sonic Colors : Ultimate est maintenant disponible ! Profitez des nouveaux éléments « Celebration Pack », de la possibilité de basculer entre les nouveaux remixes et la bande originale, et plus encore ! Notes de mise à jour complètes ci-dessous. pic.twitter.com/cmniHaMWlw – Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 15 décembre 2021

Comme indiqué ci-dessus, une mise à jour spécifique à Switch est également incluse dans les correctifs généraux, ainsi qu’une stabilité améliorée, des mises à jour des ennemis et plus encore.

Avez-vous déjà téléchargé cette mise à jour pour la version Switch du jeu ? Comment trouvez-vous Sonic Colors Ultimate sur la Nintendo Switch des mois après son lancement ? Laissez un commentaire ci-dessous.