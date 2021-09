Sonic Colors: Ultimate est-il un bon jeu ou juste un bon jeu 3D Sonic ?

Est-ce que quelque chose est bon simplement parce que vous vous êtes convaincu que c’est le cas ? C’est la question qui tourbillonne dans mon esprit alors que je joue à Sonic Colors: Ultimate (sur PS5 pour ceux qui s’en soucient) après y avoir joué pour la dernière fois dans ce qui semble être une vie et un monde entièrement différents sur la Wii.

Est-ce que Sonic Colours: Ultimate, une version légèrement améliorée et peaufinée du jeu 2010, est-ce bon ou ai-je juste des souvenirs de son bon? Et ces souvenirs sont-ils bons créés en raison des souvenirs d’autres jeux Sonic? Et lesquels étaient vraiment bons ? Était-ce juste la série de base Mega Drive/Master System et Sonic CD ? Est-ce que chaque pensée sur un jeu au-delà de cela est un mensonge ?

Je ne suis pas tout à fait sûr de ma position là-dessus, pour être honnête, mais je sais que Sonic Colors: Ultimate est un assez bon jeu 3D Sonic. Pour moi, ce n’est pas à la hauteur de Generations, mais c’est mieux que Sonic The Hedgehog (2006). Cela ne veut pas dire grand-chose, je sais, mais je ne pense pas que les 11 dernières années aient été particulièrement favorables à la façon dont cela se joue.

Il y a un mélange de rails et un peu moins de rails mais toujours des séquences 3D assez tunnelées et des plates-formes latérales, mais alors que Generations avait de superbes sections 2D, dans Colors, je trouve que la caméra est un peu trop proche, ce qui rend le gameplay un peu gênant. La façon dont Sonic s’accroche aux murs peut également provoquer un chaos indésirable, bien que j’admette que cela puisse être légèrement dû à un manque de compétence.

Les jeux Sonic aiment un peu la nouveauté (bonjour, garou), et Colors a introduit les feux follets. Ceux-ci sont disponibles dans un certain nombre de couleurs différentes, chacune donnant à Sonic une capacité unique. C’est un sac très mélangé, qui fonctionne bien ou qui est carrément étrange.

Le feu follet qui transforme Sonic en un faisceau laser ciblé qui traverse une scène et rebondit sur des objets est assez soigné, bien qu’il semble un peu incontrôlable au début. Mais en plus de cela, et d’autres qui vous permettent de percer ou de devenir une fusée, certains sont complètement bizarres. Un feu follet transforme Sonic en un bloc carré. Oui, un bloc. Cette capacité renverse le statut de certains autres blocs ou les supprime complètement, mais elle doit être classée parmi les capacités spéciales les moins originales jamais créées dans un jeu vidéo.

Les couleurs ne sont pas un jeu particulièrement long à parcourir, mais la longévité vient de la collecte de tout, qui est liée aux feux follets que vous avez déverrouillés. Certains objets ne peuvent pas être obtenus lors de votre première partie, vous devrez donc revenir avec de nouvelles capacités. Ajoutés à Ultimate, des jetons peuvent être collectés et dépensés en produits cosmétiques, ce qui est assez soigné bien que d’une portée un peu limitée.

Un ajout intéressant par rapport à l’original Wii est que vous ne serez plus jamais à court de vies. Vous pouvez simplement réessayer et réessayer, ce qui rend l’expérience moins frustrante et devrait ouvrir le jeu bien pour les jeunes joueurs. Comme le jeu consiste vraiment à obtenir des scores et des classements élevés, cela ne fait vraiment de mal à personne, et c’est un gros bonus pour l’accessibilité.

Visuellement, il s’agit d’une mise à niveau décente du jeu Wii, bien que la plupart des améliorations concernent la résolution et la fréquence d’images (le commutateur est malheureusement bloqué à 30 FPS). Les cinématiques ressortent comme étant plutôt laides, clairement tirées des efforts à basse résolution sur la Wii, et la carte de sélection de niveau est maladroite et aurait bénéficié d’une refonte.

Sonic Colors: Ultimate existe donc dans ce monde étrange des jeux 3D Sonic, où nous avons presque été conditionnés à prendre des jeux moins que stellaires et à accepter simplement que c’est à peu près aussi bon que possible. Les couleurs se situent près du sommet de cette pile, mais je ne pense pas que ce soit beaucoup mieux que Forces, un jeu presque unanimement pané, et cela dit tout vraiment.

Joué sur PS5, avec le code fourni par l’éditeur, SEGA.