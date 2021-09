Sonic Colors: Ultimate pour la revue Nintendo Switch – Le port ternit la réputation de l’original

Notre hérisson bleu préféré a eu de la chance au cours des deux dernières décennies en ce qui concerne les jeux vidéo. La majorité des sorties récentes ont été ratées plutôt que des hits. Cependant, l’un des faits saillants du cimetière de Sonic a été Sonic Colors, sorti à l’origine sur Wii et Nintendo DS en 2010. En l’honneur du 30e anniversaire de Sonic, ce jeu a été remasterisé et porté sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC.

Sonic Colors: Ultimate n’est en aucun cas un jeu compliqué pour les joueurs. Sonic se présente dans un parc d’attractions/station spatiale qu’Eggman a construit et pense que le scientifique maléfique ne prépare rien de bon. Il doit parcourir divers cours thématiques et réussir à atteindre la fin de chaque emplacement pour faire avancer l’intrigue. La rapidité avec laquelle Sonic termine les niveaux et le nombre d’objets qu’il collecte en cours de route influence son score.

J’ai pu jouer au jeu sur Nintendo Switch. Ironiquement, ce remaster ternit la réputation de l’un des seuls bons jeux Sonic à sortir ces dernières années plutôt que de le célébrer. La faute réside dans un port buggé et des réponses lentes.

Sonic Colors : examen ultime :

Couleurs sonores : ultimes

En bout de ligne : Ce jeu Sonic classique propose des cours très rapides à parcourir, mais le port peut être très glitch. Il ressemble et se joue également comme un jeu daté. À moins que vous ne soyez un grand fan de Sonic, vous voudrez peut-être rester à l’écart.

Le bon

Cours et lieux amusants Musique entraînante Valeur de relecture élevée Mode d’aide en option

Le mauvais

Presque aucune histoire Lancement de Glitchy Mécanique datée

Sonic Colors : Ultimate Ce que vous aimerez

Source: iMoreCategory Sonic Colors: Ultimate Titles Sonic Colors: Ultimate Developer Blind Squirrel Games Éditeur Sega Genre Plateforme, Action, Aventure Date de sortie 7 septembre 2021 Taille du jeu 6,9 Go Durée de jeu 16 heures Joueurs Format solo Physique et téléchargement Prix de lancement 40 $

Sonic Colors: Ultimate est l’un des seuls jeux Sonic de l’histoire récente de Sega qui capture la sensation de jeu de l’ère Genesis dans un espace 3D. Au lieu d’être une aventure en monde ouvert, le hérisson bleu parcourt des chemins prédéterminés avec un angle de caméra changeant régulièrement. Vous pouvez jouer en regardant de derrière, sur le côté ou même au-dessus de lui, mais tout ressemble toujours beaucoup aux jeux Sonic originaux.

Lorsque vous démarrez pour la première fois, vous pouvez choisir d’activer ou non un mode d’assistance. Même alors, l’assistance n’est pas obligatoire. Alors que Sonic court le long des chemins, il pourrait voir un point d’interrogation entouré d’un cercle arc-en-ciel. Les rencontrer donne aux joueurs des instructions sur les boutons ou des indices sur la façon de battre les boss. Mais si vous n’avez pas besoin du rappel ou si vous n’avez pas l’impression qu’un indice est nécessaire, vous pouvez facilement l’éviter. C’est un mécanisme vraiment intelligent qui rend les parties pratiques pour les joueurs Sonic vétérans et débutants.

Source : iMore

L’un des meilleurs aspects de ce jeu est sa valeur de rejouabilité. Bien sûr, vous voudrez peut-être suivre un cours pour la 10e fois juste pour essayer d’améliorer votre score. Mais, Sonic débloque également des bonus de feu follet au fur et à mesure qu’il termine les cours. Ces bonus lui donnent des capacités comme forer dans le sol ou se transformer en une entité fantomatique qui peut flotter pendant de brèves périodes. Au fur et à mesure que vous débloquez de nouveaux bonus, des voies bloquées dans les passages précédents s’ouvrent à vous, vous offrant de nouvelles façons d’acquérir des anneaux et des objets auparavant inaccessibles.

J’ai également trouvé que la musique techno m’a aidé à me mettre dans la bonne humeur pour chaque réglage et m’a gonflé. Il était difficile de ne pas taper ou de commencer inconsciemment à faire du beatbox en même temps que le jeu.

Sonic Colors : Ultimate Ce que vous n’aimerez pas

Source : iMore

Plusieurs personnes ont signalé des problèmes, dont certains effacent leurs données de sauvegarde.

Plusieurs personnes ont signalé avoir rencontré des problèmes frustrants, par exemple la perte de données de sauvegarde ou l’activation de problèmes qui provoquent des lumières clignotantes et des écrans morts. C’est devenu si grave que Sega a fait une déclaration disant qu’ils étaient conscients du problème et qu’ils y travaillaient. Pendant ce temps, Nintendo propose des remboursements à toute personne ayant acheté la version numérique sur l’eShop. Il est probable que Sega travaille sur un patch qui sortira dans un proche avenir, mais pour le moment, jouer peut être très frustrant.

Personnellement, je n’ai rencontré aucun problème d’arrêt du jeu, cependant, il y a eu des moments où le jeu a pris du retard ou est resté bloqué jusqu’à ma mort. En particulier, il y avait une partie qui s’est déroulée en boucle pendant environ 25 minutes jusqu’à ce qu’un ennemi me tue. Ensuite, lorsque j’ai commencé le parcours, il a traversé cette section en quelques secondes. J’ai pu parcourir le jeu assez facilement malgré cela, mais ce n’était pas joli à regarder à certains moments.

Source : iMore

De plus, bien que Sonic puisse courir à une vitesse fulgurante, ses capacités de saut semblent absolument lentes. Cela rendait souvent inutilement difficile de sauter sur des plates-formes de base ou d’atteindre des cibles en mouvement, ce qui m’a un peu frustré. Considérant que c’est quelque chose que vous faites tout au long du jeu, cela rend la plupart des niveaux ennuyeux à jouer.

Enfin, il y a plusieurs cinématiques grinçantes où les personnages parlent dans des clichés et le dialogue donne l’impression qu’il a été écrit pour des enfants de sept ans, ce qui est probablement vrai puisque c’est noté E. Même ainsi, c’était juste un peu ennuyeux et ressemblait à du duvet depuis il n’y avait pas beaucoup d’intrigue non plus. De même, le jeu passe régulièrement du gameplay à la cinématique au point que parfois je n’avais même pas l’impression de jouer, mais plutôt de regarder quelque chose. De cette façon, cela peut parfois être un bon jeu stupide, mais ne vous engagera pas toujours pleinement.

Sonic Colors : Ultimate Faut-il l’acheter ?

Source : iMore

Sonic Colors était un classique de l’ère Wii et l’un des meilleurs jeux Sonic à sortir ces dernières années. Malheureusement, ce remaster ne rend pas justice à l’original avec la quantité de problèmes qu’il contient. Sans oublier que plusieurs des mécanismes ont définitivement l’impression que ce jeu appartient à une époque plus ancienne et pourrait ne pas être agréable pour tout le monde de nos jours.

3,5 sur 5

Du côté positif, parcourir des cours à thème élaboré et trouver différentes façons d’arriver à la fin de chaque niveau donne à ce jeu une grande valeur de rejouabilité et rend chaque niveau amusant à explorer. Si vous êtes un grand fan de Sonic, vous apprécierez ce jeu. Soyez simplement prêt à faire face à la multitude de problèmes que beaucoup ont déjà rencontrés.

Couleurs sonores : ultimes

En bout de ligne: Eggman a créé un nouveau parc d’attractions étrange, mais Sonic et Tales pensent que quelque chose de sinistre est en préparation. Parcourez des parcours élaborés en combattant des robots et en collectant des anneaux pour voir ce qui se passe.

