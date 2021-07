Sonic et ses amis ont repris l’hôpital Two Point

Les effets secondaires incluent la transpiration, les pointes et le dessin de fan art inapproprié. Gif : Sega / Kotaku

La quête sans fin de Sega pour mettre Sonic the Hedgehog dans toutes les choses se poursuit aujourd’hui avec un événement crossover spécial du 30e anniversaire avec Two Point Hospital, de tous les jeux. Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose en tant que médecins ? Cela ne peut pas être bien pire que les soins de santé américains normaux.

Aussi amusant que cela puisse être d’imaginer Sonic et ses amis à fourrure effectuer des chirurgies délicates avec leurs gants blancs massifs (enfin, initialement blancs au moins), le contenu crossover gratuit de Sonic d’aujourd’hui n’inclut que des costumes que vos praticiens médicaux humains habituels peuvent porter, ce qui est probablement le cas. ce n’est pas tellement mieux, maintenant que j’y pense. Écoute, si tu vas devoir porter un masque, pourquoi pas un masque hérisson géant ? Sheesh, la médecine moderne est toujours si sérieuse. Dites-moi que vous ne vous sentiriez pas plus à l’aise dans un hôpital orné de décorations Sonic que dans un établissement médical « sûr » et « stérile ». Regardez ce truc.

Une pièce dans laquelle je pourrais mourir. Capture d’écran : Sega

Non seulement le contenu téléchargeable gratuit est livré avec des costumes sophistiqués qui exposent les bras humains de vos travailleurs, mais il contient également tout un tas de décorations sur le thème de Sonic. Il y a des anneaux géants, des tapis, des affiches, des plantes incroyablement géométriques et plus encore, tous prêts à transformer votre hôpital à deux points en au moins un à trois ou quatre points, si c’est ainsi que cela fonctionne. Pourquoi, si l’hôpital où j’ai subi une opération cardiaque en 2018 avait des décorations et des costumes Sonic, je serais probablement si mort en ce moment. Mais si la dernière chose que j’ai vue avait été Sonic the Hedgehog tenant un scalpel sur ma poitrine, cela aurait secoué.

Pour adoucir encore plus le pot, Two Point Hospital est désormais gratuit sur Steam jusqu’au 2 août, avec un essai gratuit sur Switch jusqu’au 3 août, et une partie des Xbox Gold Free Play Days jusqu’au 1er août, avec des remises importantes sur les trois. plates-formes. Alors allez construire un hôpital, habillez votre personnel en cosplay Sega et découvrez à quel point la situation est ridicule.