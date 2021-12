Sonic Frontiers arrive en vacances 2022 pour PlayStation, Xbox, Switch et PC

Sortez ces chiens chili de votre bouche, assurez-vous que vos bagues sont polies et attachez ces baskets – nous en avons plus Sonic l’hérisson bientôt chez vous.

Après que nous ayons annoncé que Sega était sur le point d’annoncer un nouveau jeu Sonic plus tôt dans la semaine, c’est enfin arrivé : le dernier jeu mettant en vedette le flou bleu et ses amis a fait ses débuts dans le monde.

Ce nouveau jeu est une autre entrée 3D dans le catalogue du flou bleu. L’histoire suivra Sonic et ses amis alors qu’ils poursuivent leur rival de longue date, le Dr Eggman, après avoir perdu le contrôle d’une « technologie ancienne ».

Sonic Frontiers apportera aux fans de Sonic un tout nouveau type d’expérience Sonic dans un monde dangereux et vaste où tout est possible, et où vous aurez la liberté d’explorer et d’ouvrir un royaume en zone ouverte. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

« Sonic Frontiers est un énorme pas en avant pour la franchise, offrant une expérience de jeu évoluée qui peut être appréciée par les fans de longue date de Sonic et les passionnés d’action-aventure », a déclaré Takashi Iizuka, responsable de la création chez Sonic Team USA dans un communiqué.

« Avec les efforts des développeurs talentueux de Sonic Team Japan, nous avons créé un tout nouveau style d’expérience de jeu pour Sonic the Hedgehog, où les joueurs pourront explorer des paysages luxuriants et vastes avec la vitesse et les capacités caractéristiques de Sonic.

« Il y aura certainement beaucoup de rebondissements à chaque tournant dans » Sonic Frontiers « , et nous sommes ravis de dévoiler plus d’informations sur le jeu au cours des prochains mois. »

Cette révélation n’est pas vraiment une surprise. En mai, Sega a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau jeu Sonic the Hedgehog pour une sortie en 2022. Il n’y avait aucun détail – du tout – sur ce que ce nouveau titre allait être, et Sega a même admis avoir montré le jeu sur un un peu trop tôt. Oups.

C’est bien de voir que c’est enfin à l’air libre, alors. Il est prévu de sortir les vacances 2022 pour PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintnedo Switch et PC.

Et ce n’est pas tout ; le jeu de compilation Sonic Origins arrive l’année prochaine, et il y a aussi Sonic Prime, la série animée de 24 épisodes, qui sortira également sur Netflix en 2022. Je dois tirer le meilleur parti de cette IP rapidement !