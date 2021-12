Sonic Frontiers : bande-annonce, date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Fans du bleu flou, réjouissez-vous ! Un tout nouveau jeu Sonic en monde ouvert arrive sur Nintendo Switch et sur d’autres plateformes en 2022. Le jeu a été dévoilé pour la première fois lors du Sonic 30th Anniversary Stream, mais ce n’est qu’aux Game Awards 2021 que le nom a été officiellement révélé sous le nom de Sonic Frontiers. . Il y a de quoi être excité, alors voici tout ce que vous devez savoir.

Sonic Frontiers Tout ce que vous devez savoir

Qu’est-ce que Sonic Frontiers?

Jusqu’à présent, nous n’avons vu qu’une courte bande-annonce de la dernière aventure de notre hérisson rapide préféré, mais nous y voyons Sonic courir autour des îles Starfall et rencontrer d’énormes machines pendant que de la musique sombre joue. L’île elle-même a des visuels magnifiques et réalistes avec des cascades, des forêts, des plages et des ruines géantes. On ne sait pas exactement quel est l’intrigue à l’heure actuelle, mais nous voyons Sonic se faire poursuivre par une grosse machine semblable à une machine qui tire des missiles. Il est probable qu’il cherche à arrêter un grand méchant en éliminant des ennemis difficiles et en accélérant à travers divers endroits.

Comme cela est devenu courant avec les jeux Sonic, le monde a une esthétique visuelle réaliste, mais Sonic lui-même conserve un style artistique de dessin animé avec des ombrages et un éclairage réalistes. Il y a encore beaucoup à apprendre sur l’histoire et nous serons là pour en faire rapport au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

Quels personnages Sonic y a-t-il ? Amy, Tails, Knuckles ?

Bien que le teaser ne montre aucun autre personnage de Sonic, la vidéo de la chaîne YouTube Xbox pour Sonic Frontiers était la seule à inclure des sous-titres et ils étaient plus révélateurs que vous ne le pensez. Si vous regardez sans sous-titres, vous entendrez quelqu’un qu’Internet a surnommé « Ghost Girl » dire le nom du hérisson et le diriger vers un chemin différent. Vous avez peut-être supposé que c’était Tails, mais ce n’est pas vrai selon les légendes. Non, il s’avère qu’Amy est celle qui dit : « Sonic ! Par ici ! » et dit plus tard : « Ne le fais pas ! C’est trop dangereux ! »

De plus, lors d’un livestream officiel de Sonic hébergé par Justin Thormann, il a confirmé que l’intégralité de la distribution de la voix reviendrait dans Sonic Frontiers.

« Une grande chose que je devrais mentionner, toute la distribution vocale revient pour cela. Nous avons Roger comme Sonic, nous avons Colleen qui revient comme Tails, tout le monde est revenu. Cindy est Amy – La voix d’Amy est en fait ce que vous avez entendu dans la bande-annonce. Je sais que certaines personnes en ligne étaient un peu confuses à ce sujet, mais c’est moi qui l’ai confirmé – c’est Amy. Donc tout le gang est de retour, ils ont l’air incroyable – tout le monde apporte son « jeu » sur celui-ci. »

Il n’est pas surprenant que Tails soit là, mais on ne sait toujours pas qui d’autre exactement fera une apparition dans le jeu. Je ne serai pas du tout surpris si au moins Knuckles a un rôle majeur à jouer.

Sonic Frontiers arrive-t-il sur Switch via Cloud Streaming ou localement ?

Comme vous pouvez le voir sur les images et la bande-annonce, il semble que ce jeu ait des visuels assez intenses, que la Nintendo Switch ne prend pas en charge. Ainsi, la version Switch aura soit des graphismes nettement inférieurs, soit elle viendra à la console hybride via le streaming Nintendo Switch Cloud pour maintenir l’intégrité de l’imagerie. S’il s’agit du Switch pour le téléchargement local et la cartouche, il s’agira probablement d’un jeu plus volumineux qui nécessite beaucoup d’espace, vous voudrez donc peut-être investir dans une carte microSD.

On ne sait pas lequel ce sera à l’heure actuelle, mais si je devais parier dessus, je dirais qu’il viendra en streaming Cloud. C’est plus facile à faire que de faire une version complètement différente avec des visuels dégradés. Je resterai à l’écoute et je mettrai à jour lorsque plus d’informations seront disponibles.

Ian Flynn est-il impliqué ?

Oui, le scénariste de longue date de Sonic the Hedgehog, Ian Flynn, est l’un des auteurs du jeu. Donc, si vous êtes un fan de bandes dessinées, vous aimerez peut-être beaucoup ce jeu Sonic.

Est-ce un jeu Sonic en monde ouvert ?

C’est sûr, bien que le site officiel de Sega pour le jeu y fasse référence comme ayant une « liberté en zone ouverte ». Les joueurs traversent rapidement les îles Starfall en combattant les ennemis et en découvrant de nouveaux emplacements.

Le docteur Eggman est-il dedans ?

On ne sait pas s’il sera de la partie ou non. Cependant, la présence de robots géants suggère fortement qu’il sera le méchant principal, comme d’habitude.

La dernière aventure de Sonic devrait sortir pendant les vacances 2022 et arrivera sur Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Sonic en monde ouvert

Sonic affronte des ennemis monumentaux dans sa dernière aventure en monde ouvert. Il y a un ensemble d’îles à explorer et de nombreux méchants à vaincre alors qu’il se déplace à toute vitesse dans des endroits inconnus.

