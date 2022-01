Sonic Frontiers devait initialement être lancé en 2021

Sonic Frontiers était censé être lancé l’année dernière, dans le cadre du 30e anniversaire de la franchise. Cependant, selon les questions et réponses des investisseurs de Sega en décembre (via Sonic Stadium), la sortie du jeu a été reportée afin d’améliorer sa qualité globale.

Interrogé par les investisseurs sur la question de savoir si Sonic Frontiers était un jeu à monde ouvert, Sega leur a demandé d’attendre les futures annonces sur les détails, mais Sega a mentionné que ce jeu ne compromettrait pas la qualité et qu’il avait relevé de nouveaux défis.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : dévoilement de la bande-annonce de Sonic Frontiers | Récompenses du jeu 2021

« Non seulement pour ce titre, mais pendant la phase de développement, nous avons régulièrement mené des analyses pour améliorer la qualité du titre avant sa sortie, comme l’introduction de tests de jeu basés sur des évaluations externes », a déclaré Sega. « Et j’ai le sentiment que cela deviendra un bon match et j’en attends beaucoup. »

Le sujet de la tarification a également été abordé. Étant donné que Sega se concentre sur la qualité globale de Sonic Frontiers, la société souhaite maintenir son prix en s’assurant que la valeur de Sonic IP est élevée. Sega veut éviter une situation où il doit baisser le prix du jeu dès le début afin d’augmenter le nombre de ventes unitaires. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une science exacte, parfois un jeu mis en vente si peu de temps après sa sortie peut indiquer une mauvaise réception ou des ventes initiales.

Sega dit également que le film Sonic a atteint un nombre important de cinéphiles, il est donc important que la réception du prochain jeu Sonic soit également positive. « En raison du succès du film, les situations dans lesquelles les parents et les enfants de deux générations peuvent profiter de Sonic IP ensemble augmentent, nous pensons donc qu’il est important de sortir des jeux de haute qualité à ce moment-là. »

Sonic the Hedgehog 2 sortira en salles le 8 avril, avec Idris Elba dans Knuckles et Colleen O’Shaughnessey dans Tails. Sonic Frontiers devrait être lancé cette année sur Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.