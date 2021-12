Sonic Frontiers est le premier jeu Sonic The Hedgehog en monde ouvert

Au grand jour, Sonic. Capture d’écran : Sega

Nous avons vu des jeux Sonic the Hedgehog avec des zones de hub en itinérance libre, mais un Sonic entièrement ouvert ? C’est un animal entièrement nouveau. Prêt ou pas, voici Sonic Frontiers, que Sega appelle la première « expérience de jeu inspirée des zones ouvertes » de Sonic. Découvrez la première bande-annonce, ainsi que quelques captures d’écran de ses vastes zones entièrement explorables.

D’abord taquiné lors de l’événement Sonic Central en mai, Sonic Frontiers est le grand nouveau jeu sur lequel Sonic Team, dirigé par le producteur Sachiko Kawamura et le réalisateur Morio Kishimoto, travaille depuis Sonic Forces en 2017. L’annonce officielle indique qu’il s’agit d’un tout nouveau type de jeu Sonic. Plutôt que de s’aventurer à travers une série de zones fermées, notre héros hérisson aura la course d’un vaste royaume en zone ouverte, rempli d’herbe, de fleurs, de ruines et de nombreuses choses sur lesquelles sauter, traverser ou courir. . Voici la bande-annonce, qui a fait ses débuts ce soir lors des Game Awards 2021.

Au cas où toute l’idée de la zone ouverte vous échapperait, Sega a également envoyé une série de captures d’écran avec l’annonce officielle de Sonic Frontiers, dont aucune ne présente le hérisson titulaire. Nous avons une belle photo d’un lac sous une cascade.

Cela semble être un endroit étrange pour un hérisson de dessin animé, mais d’accord. Capture d’écran : Sega

Ensuite, il y a un champ de fleurs sauvages que j’ai trouvé particulièrement attrayant. Je me demande si Sonic va lancer des pétales colorés alors qu’il passe à toute vitesse.

On pourrait dormir dans les fleurs. Capture d’écran : Sega

Et puis nous avons ces ruines soignées, suggérant que Sonic s’est retrouvé dans un monde qui abritait autrefois une civilisation ancienne.

Où sont tous les coussins de rebond ?Capture d’écran : Sega

Ce que je ne vois pas, c’est une prolifération de boucles aléatoires, d’herbe verte sur de la terre en damier brune, ou tout signe d’un énorme casino peu pratique qui se double d’un piège mortel. Je ne dis pas que ces choses ne feront pas partie du jeu, juste que je ne vois pas de place pour elles dans ces captures d’écran. Peut-être qu’une dose de « réalité » est ce dont Sonic a besoin en ce moment. Après des décennies de précipitation à travers des cours soigneusement élaborés, il pourrait être temps de voir ce qu’il peut faire dans le monde réel. Cela a fonctionné pour le film, non?

Sonic Frontiers devrait sortir fin 2022 sur les consoles actuelles et de dernière génération. Cherchez plus d’informations dans les mois à venir.