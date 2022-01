Sonic Frontiers était initialement prévu pour une sortie en 2021, mais Sega voulait « améliorer la qualité »

Image : Séga

Le flou bleu a célébré son 30e anniversaire en 2021, mais une chose que les fans ont manquée était une toute nouvelle entrée principale. Selon une séance de questions-réponses des investisseurs Sega qui a eu lieu une semaine après les Game Awards et Frontières soniques révèlent, l’éditeur avait en fait prévu de sortir le nouveau jeu « open-zone » de Sonic Team en 2021 mais a décidé de ne pas le faire pour « rafraichir la qualité » du projet.

Voici le scoop via Sonic Stadium :

« À l’origine, il était prévu de sortir cette année, le 30e anniversaire de Sonic, mais nous avons reporté la sortie d’un an afin d’améliorer encore la qualité. Non seulement pour ce titre, mais pendant la phase de développement, nous avons mené régulièrement des analyses pour améliorer la qualité du titre avant sa sortie, comme l’introduction de tests de jeu basés sur des évaluations externes, et [we] avoir le sentiment que cela deviendra un bon match et avoir de grandes attentes à son égard. »

La stratégie de prix tiendra également compte de la qualité du produit et de la propriété intellectuelle :

« Pour la stratégie de prix, nous pensons que nous sommes à un point où nous devons repenser. Par exemple, pour le nouveau jeu Sonic, comme nous nous concentrons sur la qualité et dépensons une certaine somme d’argent pour le développement, nous pensons qu’il est important de maintenir le prix en maintenant la valeur de la propriété intellectuelle à un niveau élevé, plutôt que de simplement baisser le prix à un stade précoce pour augmenter le nombre de ventes unitaires. »

En 2020, Aaron Webber de Sega a expliqué comment la société avait changé son approche du développement de jeux Sonic :

« À l’époque, c’était comme si chaque année il y avait un nouveau jeu Sonic. Et à cause de cela, il y a eu un certain nombre de fois… être tout à fait là où ils avaient vraiment besoin d’être.

« Il y a quelques années, nous avons en fait dit » Hé, cela va changer à l’avenir, nous allons probablement consacrer plus de temps aux choses à mesure que nous avançons « et cela signifie que vous devez attendre plus longtemps entre les bandes-annonces ou les annonces. … et nous savons que c’est parfois un peu ennuyeux, parce que vous voulez vraiment des nouvelles, mais c’est là où nous en sommes maintenant et nous pensons que la patience, espérons-le, en vaudra la peine à la fin. «

Sonic Frontiers arrivera plus tard cette année dans les « vacances 2022 », avec une liste récente suggérant qu’il pourrait être lancé vers le mois de novembre.

Que pensez-vous du fait que Sonic Frontiers saute l’année anniversaire du flou bleu ? Heureux d’apprendre que Sega se concentre sur l’offre d’une expérience de qualité ? Laissez vos pensées ci-dessous.