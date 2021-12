Sonic Frontiers ressemble à Sonic rencontre Breath of the Wild

Après un tease assez musclé en début de semaine, Sega vient de dévoiler le nouveau jeu Sonic the Hedgehog aux Game Awards 2021 : Sonic Frontiers.

Les nouvelles de Sonic ont été rares au cours des dernières années. Alors que la toute première séquence de Sonic Frontiers – qui n’avait pas de nom à l’époque – a fait ses débuts à Sonic Central 2021, il n’y avait pas beaucoup d’informations que nous pouvions en tirer. Tout ce que nous avons vraiment vu, ce sont les entraîneurs emblématiques de Sonic alors qu’il sprinte à travers une forêt indescriptible.

Aujourd’hui, sept mois plus tard, nous avons enfin un aperçu plus détaillé de l’avenir du hérisson le plus rapide du monde.

Comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessus, il semble que les rumeurs du prochain jeu Sonic suivant une philosophie de conception similaire à The Legend of Zelda: Breath of the Wild étaient vraies. Certes, nous n’avons toujours pas vu de gameplay, mais la conception environnementale et certains des plans de la bande-annonce ressemblent à des adages délibérés du blockbuster de Nintendo.

Sonic Frontiers marquera la première nouvelle sortie du Blue Blur depuis le double coup dur de Sonic Mania et Sonic Forces en 2017. Selon la bande-annonce, il devrait être lancé sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Passez en vacances 2022.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.