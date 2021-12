Sonic Frontiers ressemble vraiment beaucoup à Zelda: Breath Of The Wild

Sega a dévoilé la première bande-annonce appropriée du nouveau jeu Sonic the Hedgehog, Sonic Frontiers, ainsi que le nouveau film Sonic 2.

Lorsque Sonic a fait ses débuts sur Mega Drive, il y a plus de 30 ans, l’un de ses principaux arguments de vente était qu’il ne ressemblait en rien à Super Mario et aux autres jeux Nintendo. Les temps ont changé cependant et bien que les jeux Sonic ne ressemblent toujours pas ou ne jouent pas beaucoup à Mario, le nouveau titre Sonic Frontiers semble avoir pris l’influence d’une autre célèbre franchise Nintendo.

C’était exactement ce que les rumeurs précédentes avaient suggéré, car on sait depuis un certain temps maintenant que le nouveau jeu, auparavant connu sous le nom de Sonic Rangers, serait un titre mondial ouvert.

La nouvelle bande-annonce présentée lors des Game Awards ne présente aucun gameplay réel, mais elle offre un bon aperçu du monde du jeu et, oui… cela ressemble beaucoup à Zelda.

Si vous allez emprunter, vous pourriez aussi bien emprunter aux meilleurs, et il semble à peu près certain que malgré ce à quoi il ressemble, le jeu ne jouera rien comme Zelda.

Au lieu de cela, la raison d’avoir un si grand monde de jeu est simplement que Sonic va si vite qu’il a besoin de beaucoup d’espace (il passerait d’un bout à l’autre de la carte de Halo Infinite en quelques secondes).

Sega a confirmé que Frontiers est développé par Sonic Team au Japon, avec le producteur Sachiko Kawamura et le réalisateur Morio Kishimoto en charge.

Ce n’est pas très encourageant cependant, car Kishimoto était également le réalisateur des terribles Sonic Forces (Kawamura était l’un des artistes principaux) et à ce stade, il semble assez clair que Sonic Team ne sait pas comment faire un bon jeu Sonic 3D… mais hé, il y a une première fois pour tout le monde.

Sonic Frontiers – faites attention Link, euh… Sonic (pic: Sega)

Comme pour beaucoup d’autres Game Awards, la seule information concrète provient de la description YouTube de la bande-annonce, qui offre les détails supplémentaires suivants :

« Une expérience comme jamais auparavant, accélérez vers de nouveaux sommets et vivez le frisson de la liberté en zone ouverte à grande vitesse. Affrontez de puissants ennemis en traversant les îles Starfall – des paysages regorgeant de forêts denses, de cascades débordantes, de déserts torrides et bien plus encore !

Compte tenu des doutes persistants sur Sonic Team, il était beaucoup plus facile d’être positif sur l’autre révélation liée à Sonic de The Game Awards, à savoir la bande-annonce de la suite du film.

Comme il ressort clairement de l’affiche, cela semble être une adaptation étonnamment fidèle de Sonic 2 sur Mega Drive, avec la différence majeure que la plupart de l’action semble se dérouler sur Terre.

Jim Carrey a maintenant une bonne moustache Dr Robotnik, ainsi que des sbires robot badniks, des émeraudes du chaos et Knuckles the Echidna (exprimé par Idris Elba) en tant qu’allié involontaire.

Le film sortira le 8 avril au Royaume-Uni, tandis que Sonic Frontiers sortira à temps pour Noël 2022.

