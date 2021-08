Sonic Mania a maintenant 4 ans

in

Manie Sonique a maintenant quatre ans, ce qui n’est peut-être pas un point de repère énorme mais, eh bien, ce Sonic-nerd veut quand même le célébrer. C’est le jeu, après tout, qui rappelle aux joueurs, anciens et nouveaux, qu’en fait, Sonic est bien plus que des jeux de plateforme 3D « corrects ».

Créé par un groupe de petits développeurs et de super-fans avec la bénédiction de SEGA (et un soutien financier réel, pour être juste), c’était le premier jeu Sonic de style rétro 2D complet en quelques décennies lorsqu’il a atterri sur des systèmes assortis, y compris le Commutateur Nintendo. Nous l’avons décrit comme « Sonic à son meilleur » dans notre critique et, eh bien, ce scribe s’en tient à cela.

Un peu plus tard, nous avons eu l’extension DLC / réédition de Sonic Mania Plus, qui a ajouté de nouveaux modes et des personnages jouables supplémentaires pour compléter ce qui était déjà un package solide ; cette édition a également eu une sortie physique très demandée.

Naturellement, le compte Sonic a célébré l’occasion avec de superbes illustrations, et nous avons également ajouté un tweet plus ancien de Christian Whitehead contenant des photos de l’équipe de développement.

Par la manie, pour la manie. Joyeux 4e anniversaire, Sonic Mania ! 🖌️: @tyson_hesse pic.twitter.com/HDFpb5bUOi – Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 16 août 2021

C’est le 30e de Sonic, et aussi presque 5 ans depuis que nous avons annoncé Sonic Mania. J’ai pensé poster quelques photos de développement au hasard pour marquer l’occasion. C’est une série qui a inspiré la joie et la créativité pour tant de gens alors chapeau au hérisson ! pic.twitter.com/DmXkAwqP9n— Christian Whitehead (@CFWhitehead) 23 juin 2021

Il n’y a eu aucun signe réel de suivi et cela ne semble pas être sur les cartes, bien que SEGA ait Couleurs soniques ultimes bientôt en route.

Faites-nous savoir si vous êtes un fan de Sonic Mania et si vous n’y avez pas encore joué… allez-y.