Sonic Prime commence à prendre forme pour la série Netflix | Divertissement

Sonic Prime, la nouvelle série animée de Netflix, devrait sortir en 2022 et les premières images conceptuelles ont été révélées avec un aperçu des multivers du jeu Sega.

Sonic the Hedgehog est “même dans la soupe” : en plus des jeux comme le remastering de Couleurs sonores à “Sonic 2022” qui veut révolutionner la saga, le hérisson s’habitue à apparaître dans d’autres médias. L’année prochaine, il sortira la suite de Sonic The Movie, mais nous aurons également une nouvelle série animée sur Netflix, appelée Sonic Prime.

Ils ont parlé de Sonic Prime lors de la présentation de Sonic Central il y a un mois, mais jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons vu aucun matériel, sous forme d’art conceptuel. Les médias de Tails Channel partagent ces images, qui ont apparemment été téléchargées par l’un des artistes de la série à ArtStation.

Il semble que ni Netflix, ni Sega, ni WildBrain, le studio d’animation canadien à l’origine de la série, n’aient eu l’intention de révéler ces images, car l’entrée ArtStation a été supprimée et le nom de l’artiste n’a pas été révélé par Tails Channel.

Sonic Prime devrait sortir en 2022 et il aura 24 chapitres. L’animation sera en 3D, même si ce concept art promet des voyages intéressants dans le multivers : on y voit une Amy “préhistorique”, Sonic courir dans des portails et même des versions pour enfants du Dr Robotnik.

Sonic Prime est l’un des nombreux paris de Netflix pour adapter des jeux vidéo célèbres à des séries animées, aux côtés de League of Legends, Far Cry, Splinter Cell, Castlevania…

Bien sûr, aujourd’hui, vous voyez beaucoup de nouvelles sur Sonic car c’est le 30e anniversaire du personnage : 30 ans que Sonic the Hedgehog est sorti dans Megadrive, l’un des jeux les plus spectaculaires de ce lointain 1991. Justement, Sega a commenté sur ses projets de transformer Sonic en un VTuber et même faire un parc à thème.

De plus, cette semaine a lancé les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel, qui comprend un costume Sonic amusant … coïncidant, curieusement, avec Alex Kidd dans Miracle World DX, un classique de Master System qui a essayé d’être la mascotte de Sega avant Sonique.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.