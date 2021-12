Sonic ramène l’article préféré des fans en tant que friandise de vacances bon marché

Les traditions de vacances de la restauration rapide ont généralement un lien évident avec la saison, des boissons de vacances Starbucks aux beignets Krispy Kreme minutieusement conçus. Mais Sonic Drive-In a une tradition de vacances préférée des fans qui n’a rien à voir avec le Père Noël et qui peut simplement vous garder au chaud pendant les mois froids. La chaîne ramène les Fritos Chili Cheese Wraps juste à temps pour les vacances de 2021.

Les Wraps Fritos Chili Cheese sont explicites. Ce sont des tortillas à la farine remplies de croustilles Fritos croquantes, de chili et de cheddar fondu. Ils sont disponibles dans une taille Jr. plus petite et une taille Regular plus grande. La taille régulière comprend de plus grandes portions de ce que vous pouvez obtenir dans la version Jr.. Les wraps au fromage Fritos Chili sont maintenant disponibles dans tout le pays pour une durée limitée. La taille normale a un prix suggéré de 2,99 $, bien que cela puisse être différent en fonction de l’emplacement, rapporte The Fast Food Post.

En novembre 2018, Sonic a annoncé pour la première fois son partenariat avec la marque PepsiCo Frito Lay Fritos. A cette époque, les wraps étaient rejoints par deux autres concoctions Fritos. Le premier était le Fritos Chili Pie, une portion de chili et de Fritos, garnie de fromage fondant. Il y avait aussi le Fritos Chili Cheese Jr. Burger, qui avait les Fritos, le chili et le fromage tous ajoutés à un hamburger. Le Fritos Chili Pie a également été rajouté aux menus de certains emplacements Sonic en décembre 22020, a rapporté Chew Boom à l’époque.

Sonic est un restaurant drive-in appartenant à Inspire Brands, la même société mère qui possède Arby’s et Buffalo Wild Wings. Il existe plus de 3 550 restaurants Sonic dans 46 des 50 États américains. Le mois dernier, Inspire a annoncé le lancement de sa première cuisine fantôme à Atlanta, rapporte Restaurant Dive. L’emplacement permet aux clients de commander des menus Sonic, Jimmy John’s, Arby’s, Buffalo Wild Wings, Rusty Taco et Dunkin’ en utilisant des applications ou des partenaires de livraison tiers pour ramasser à un seul endroit. Le concept s’appelle Alliance Kitchen.

Stephanie Sentell, vice-présidente principale des opérations de restauration et de l’innovation chez Inspire, a déclaré à CNBC que le projet avait aidé l’entreprise à trouver de nouvelles façons de travailler plus efficacement. « Nous avons beaucoup d’expérience et de ressources au sein d’Inspire et nous avons examiné comment nous pourrions exploiter cette installation en améliorant l’efficacité de la main-d’œuvre – en libérant de nombreuses innovations tout au long de ce processus », a-t-elle déclaré. « Nous avons mis en place un modèle où toute la cuisine est réunie – nous avons essentiellement un processus de travail de flux de travail partagé, ce qui contribue en grande partie à cette efficacité de travail. »

Alliance Kitchen dispose de postes de travail pour chacune des marques d’Inspire. Il y a aussi un salon pour les chauffeurs travaillant pour des applications tierces qui attendent pendant que la nourriture pour les clients est préparée. Ils ont également accès à une connexion Wi-Fi gratuite et à du café Dunkin’ gratuit en attendant. Inspire n’est pas non plus la seule marque à le faire, car les commandes numériques continuent d’augmenter. Wendy’s a conclu un accord avec Reef Kitchens, tandis que Chipotle a ouvert un restaurant exclusivement numérique à New York. Chick-fil-A a également des partenariats avec Kitchen United et DoorDash Kitchens.