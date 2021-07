Sonic The Hedgehog 2: 7 choses rapides que nous savons sur le film de Jim Carrey

Les films de jeux vidéo ne sont généralement pas quelque chose d’enthousiasmant et capturent rarement la magie des jeux préférés des fans sur lesquels ils sont basés. Mais, de temps en temps, il existe des exceptions à la règle, et l’un des ajouts les plus récents à cette catégorie est Sonic the Hedgehog de 2020. L’adaptation hilarante, amusante et fidèle de la réponse de Sega à Mario a été, à tous égards, un succès majeur, et il n’est donc pas surprenant qu’une suite ne soit pas loin derrière.

Avec Sonic mania (l’engouement et non l’incroyable jeu vidéo de 2017) qui passe à la vitesse supérieure, vous serez heureux d’apprendre que non seulement Sonic the Hedgehog 2 se produit réellement, mais que son retour approche à grands pas. En un rien de temps, nous allons tous fouler les théâtres pour regarder à nouveau Sonic de Ben Schwartz contre Dr. Robotnik de Jim Carrey, mais cette fois, des visages familiers sont des deux côtés du combat. Voici tout ce que nous savons sur le retour de Sonic.