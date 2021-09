Sonic The Hedgehog 2 a confirmé le retour d’une autre star

in

Avec le retour de l’agent Stone, cela pourrait amener les fans à deviner le sort du Dr Robotnik dans Sonic the Hedgehog 2. Bien sûr, la dernière fois que les téléspectateurs ont vu Robotnik, il s’est retrouvé à errer dans le monde natal de Sonic, préparant sa vengeance. Ce sera agréable de voir comment la relation entre Stone et Robotnik se développera une fois que la suite de Sonic arrivera dans les salles. Espérons que Lee Majdoub aura un rôle plus important dans le suivi par rapport au premier film.