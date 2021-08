Sonic The Hedgehog 2 a trouvé ses jointures avec une star de Suicide Squad

Avec Sonic the Hedgehog de 2020 ayant reçu une solide réception critique positive et devenant le film de jeu vidéo le plus rentable de tous les temps au pays, il n’est pas surprenant que Paramount Pictures ait commandé une suite. Maintenant, nous sommes à un peu plus de six mois de la course de Sonic the Hedgehog 2 dans les cinémas, et aujourd’hui apporte du travail que Knuckles the Echinda, l’un des nouveaux personnages présentés dans le film, sera exprimé par la star de The Suicide Squad, Idris Elba. .