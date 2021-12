Sonic The Hedgehog 2 obtient sa première bande-annonce

Noël est arrivé tôt pour les fans de Sonic hier soir, avec les Game Awards révélant à la fois les nouvelles frontières intrigantes de Sonic et offrant le premier aperçu de Sonic The Hedgehog 2 de Paramount Pictures. , offrant un premier aperçu charnu de deux minutes de la suite étoilée de Sonic.

Qu’il s’agisse de s’accrocher à des biplans ou de réquisitionner des camions de banque, cette remorque pleine d’action a maintenu les sensations folles à un rythme agréablement percutant. Pourtant, pour les fans, ce n’est pas la vitesse de notre héros titulaire qui les a fait perdre sur Twitter : c’est l’ajout de Tails and Knuckles. Ajoutant plus d’amis CG à la distribution largement humaine de Sonic, Tails semble fidèlement chantant et les tons graveleux d’Idris Elba semblent parfaitement convenir à l’emo préféré de tous, Echidna. Avec le Dr Robotnik faisant équipe avec Knuckles et opposant son nouveau partenaire dans une confrontation accrocheuse avec notre hérisson préféré, les choses semblent étonnamment prometteuses pour ce Hollywood Sonicquel.

Jim Carrey, bien sûr, reprend son rôle de Dr Robotnik, arborant cette fois une moustache authentiquement ridicule et convoitant les émeraudes du chaos. James Marsden est de retour en tant que compagnon trop sérieux de Sonic et l’équipe créative derrière Deadpool et The Fast and The Furious reste à la barre. Il est bien sûr encore tôt, mais colorez-nous avec prudence et optimisme. Avec notre héros à fourrure grignotant des hot-dogs, faisant des plaisanteries et attrapant des missiles, cette épopée à plus grande échelle semble offrir une autre tranche de plaisir en famille.

Sonic The Hedgehog 2 se précipite dans les cinémas en 2022.