Shemar Moore est un illustre acteur de télévision, qui a joué des rôles mémorables dans Criminal Minds, The Young and the Restless et plus récemment SWAT sur CBS. Il a maintenant rejoint le casting de Sonic the Hedgehog 2 comme il l’a annoncé sur Twitter. Le compte officiel du film a republié la photo pour accueillir l’acteur dans une photo de tournage où il se tient aux côtés de James Marsden, Tika Sumpter et Natasha Rothwell, qui reprennent leurs rôles du premier film.