Sonic The Hedgehog 2: Une liste de distribution mise à jour, y compris Jim Carrey

Adam Pally

Green Hills, Montana est peut-être une petite ville, mais il faut plus d’un agent des forces de l’ordre pour s’occuper de ses citoyens. En tant que tel, Tom Wachowski est aidé par son adjoint en chef, Wade Whipple, interprété par Adam Pally, acteur de Happy Endings et Crossing Swords. Wade était présent dans la bataille finale de Sonic the Hedgehog pour essayer d’empêcher le Dr Robtnik de blesser Tom, et il a pu voir Sonic combattre le savant fou. En plus de travailler vraisemblablement toujours avec Tom en tant qu’adjoint en chef, on ne sait pas comment Wade s’intégrera dans Sonic the Hedgehog 2, bien qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce qu’il fournisse un soulagement plus comique.