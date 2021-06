Sonic The Hedgehog 2 vient de recevoir une compétition majeure du week-end d’ouverture

Bien que Bullet Train fournira désormais une certaine concurrence pour Sonic the Hedgehog 2 le 8 avril 2022, ce mois-ci n’est pas aussi encombré que vous ne le pensez. Les seuls autres films prévus pour avril 2022 à ce jour sont The Bad Guys et The Lost City of D, qui sortent tous deux le 15 avril. De toute évidence, de plus en plus de films revendiqueront des revendications sur le calendrier d’avril à mesure que nous nous rapprochons de son arrivée, mais il y a aucun argument en ce moment, Sonic the Hedgehog 2 et Bullet Train sont les plus grandes offres sur le pont pour ce mois-ci.